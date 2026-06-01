Bạo loạn kinh hoàng tại Pháp sau chức vô địch C1 của PSG: Gần 800 người bị bắt, 1 người tử vong

Lực lượng an ninh Pháp đã trải qua một đêm không ngủ khi các hoạt động ăn mừng chức vô địch Champions League của Paris Saint-Germain (PSG) nhanh chóng biến thành bạo loạn dữ dội tại Paris và nhiều thành phố lớn, khiến hàng trăm người thương vong.

Một chiếc xe hơi bị đốt cháy ở Paris khi các cổ động viên PSG ăn mừng chiến thắng của đội nhà trong trận chung kết UEFA Champions League gặp Arsenal vào ngày 30 tháng 5. Ảnh: AFP

Rạng sáng ngày 31/5 (giờ Việt Nam), ngay sau khi Paris Saint-Germain (PSG) đánh bại Arsenal trên chấm luân lưu nghẹt thở tại Budapest để bảo vệ thành công ngôi vương châu Âu, hàng vạn cổ động viên đã đổ ra đường ăn mừng. Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng nhanh chóng bị che mờ bởi các cuộc đụng độ đẫm máu giữa các nhóm quá khích và lực lượng thực thi pháp luật.

Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Nội vụ Pháp, bạo loạn đã bùng phát tại khoảng 15 thành phố trên khắp cả nước. Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã bắt giữ ít nhất 780 đối tượng, trong đó riêng khu vực thủ đô Paris chiếm tới 480 trường hợp. Văn phòng công tố Paris xác nhận đã tạm giam chính thức 277 người, bao gồm 82 trẻ vị thành niên.

Mặc dù chính phủ Pháp đã huy động một lực lượng đặc nhiệm khổng lồ lên tới 22.000 cảnh sát và hiến binh trên toàn quốc (với 8.000 người cắm chốt tại Paris), tình hình vẫn vượt ra khỏi tầm kiểm soát tại các điểm nóng.

Tại đại lộ Champs-Élysées: Khoảng 20.000 người tụ tập tụ tập hô vang khẩu hiệu chiến thắng. Ngay sau đó, các nhóm “hooligan” bắt đầu ném đá, chai lọ, ghế ngồi và bắn pháo hoa trực diện vào hàng rào cảnh sát. Lực lượng an ninh đã phải liên tục sử dụng hơi cay và dùi cui để giải tán đám đông quá khích.

Tại sân vận động Parc des Princes: Một nhóm khoảng 150 người đã tìm cách đập phá, tấn công cổng chính để tràn vào bên trong sân vận động nhưng bị lực lượng chống bạo động đẩy lùi.

Bạo loạn đã để lại những hậu quả nặng nề về cả người và của: Ít nhất 57 sĩ quan cảnh sát và 219 người dân bị thương trong các vụ đụng độ Đáng chú ý, một thanh niên 24 tuổi đã tử vong do tai nạn xe máy trên đường vành đai Paris trong cảnh hỗn loạn, và một thiếu niên 17 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch sau một vụ đâm dao tại Quận 16.

Hàng loạt ô tô, xe đạp điện công cộng bị đốt cháy trơ khung. Nhiều cửa hàng kinh doanh, tiệm bánh, nhà hàng dọc các tuyến phố lớn bị đập phá mặt tiền và hôi của. Giao thông tại Paris tê liệt hoàn toàn khi nhiều tuyến tàu điện ngầm và xe buýt phải đóng cửa khẩn cấp.

Các hoạt động ăn mừng đã biến thành hỗn loạn ở Paris. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước truyền thông, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez lên án gay gắt hành vi bạo lực và gọi đây là những hành động “hoàn toàn không thể chấp nhận được”. Ngược lại, bà Marine Le Pen, lãnh đạo đảng cực hữu Pháp, đã cay đắng chia sẻ trên mạng xã hội X: “Chỉ có ở Pháp, chiến thắng của một câu lạc bộ bóng đá mới có thể dẫn đến bạo loạn khiến người dân phải khóa chặt cửa ở trong nhà”.

Bất chấp một đêm kinh hoàng, Ban tổ chức nước Pháp xác nhận lễ diễu hành mừng chiến thắng của PSG tại quảng trường Champ-de-Mars dưới chân tháp Eiffel vẫn sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch vào chiều tối 31/5. Toàn đội PSG sau đó sẽ được Tổng thống Emmanuel Macron tiếp đón trang trọng tại Điện Élysée, trong bối cảnh an ninh thủ đô được đặt dưới mức báo động đỏ.

Nhật Lệ