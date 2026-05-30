Quan hệ thương mại Canada - Trung Quốc được dự báo tăng trưởng mạnh

Ngày 29/5 theo giờ địa phương, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho rằng xuất khẩu của Canada sang Trung Quốc có thể tăng gấp đôi, trong bối cảnh hai nước thúc đẩy cải thiện quan hệ và đa dạng hóa hợp tác kinh tế.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Ngoại giao Canada Anita Anand. Ảnh: Reuters

Phát biểu trong cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Canada Anita Anand, ông Vương Nghị nhận định, Canada có thể vượt mục tiêu tăng 50% xuất khẩu sang Trung Quốc vào năm 2030, đồng thời bày tỏ tin tưởng kim ngạch xuất khẩu của nước này có thể tăng 100% nếu quan hệ song phương tiếp tục được củng cố.

Đáp lại, bà Anita Anand khẳng định Canada đang tập trung vào tăng trưởng kinh tế và đa dạng hóa quan hệ thương mại, đồng thời nhấn mạnh quan hệ kinh tế giữa Canada và Trung Quốc có ý nghĩa quan trọng.

Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi thẳng thắn và mang tính xây dựng về các vấn đề thương mại và can thiệp từ bên ngoài, đồng thời nhất trí duy trì các kênh liên lạc ổn định để thúc đẩy hợp tác.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Canada kéo dài ba ngày, chuyến thăm đầu tiên của một ngoại trưởng Trung Quốc trong khoảng một thập kỷ, ông Vương Nghị cũng đã có cuộc gặp kín với Thủ tướng Canada Mark Carney.

Ngoại trưởng Trung Quốc và Canada hội đàm. Ảnh: CBC News

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Canada – Trung Quốc thời gian gần đây có dấu hiệu cải thiện, sau giai đoạn căng thẳng kéo dài giữa hai nước.

Trong thời gian qua, hai bên đã ghi nhận một số bước tiến trong hợp tác kinh tế, trong đó có việc điều chỉnh giảm thuế quan đối với một số mặt hàng như xe điện và hạt cải dầu, nằm trong khuôn khổ nỗ lực từng bước khôi phục và tái thiết quan hệ thương mại song phương.

Hiện Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ hai của Canada. Trong khi đó, Ottawa đang thúc đẩy chiến lược đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, nhằm giảm mức độ phụ thuộc vào Mỹ trong bối cảnh quan hệ thương mại với Washington gia tăng căng thẳng thời gian gần đây.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, The chosun