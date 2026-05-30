Thụy Sĩ điều tra vụ tấn công bằng dao tại Winterthur theo hướng liên quan khủng bố

Văn phòng Tổng chưởng lý (OAG) ngày 29/5 cho biết, công tố liên bang Thụy Sĩ đã tiếp nhận điều tra vụ tấn công bằng dao xảy ra tại ga Winterthur hôm 28/5 và xác định đây là vụ việc có dấu hiệu nghi liên quan khủng bố.

Vụ tấn công bằng dao ở Winterthur khiến ba người bị thương hôm 28 tháng 5 năm 2026 đang gây chấn động tại Thụy Sĩ. Ảnh: Keystone.

Theo OAG, cơ quan này đã khởi tố vụ án hình sự đối với nghi phạm với cáo buộc cố ý giết người nhiều lần chưa thành, đồng thời xem xét khả năng người này tham gia hoặc hỗ trợ một tổ chức khủng bố. Giới chức Thụy Sĩ nhấn mạnh “giả thuyết chính” hiện nay của cuộc điều tra là yếu tố khủng bố.

Vụ việc xảy ra vào sáng 29/5 tại một nhà ga ở Winterthur, thành phố nằm ở phía bắc Zurich, khiến ba công dân Thụy Sĩ bị thương. Trong đó, một người bị đâm vào chân, một người bị đâm vào cổ và người thứ ba bị đâm vào đùi. Tất cả các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu, riêng trường hợp bị thương ở đùi phải phẫu thuật khẩn cấp.

Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm chỉ vài phút sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp đầu tiên. Đối tượng được xác định là nam giới 31 tuổi, mang hai quốc tịch Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ động cơ gây án, đồng thời rà soát toàn bộ lai lịch của nghi phạm.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, đối tượng này từng bị cảnh sát ghi nhận vào năm 2015 liên quan đến hành vi phát tán tuyên truyền của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Công tố liên bang Thụy Sĩ nhận định vụ việc cho thấy nguy cơ từ các hành vi cực đoan mang động cơ thánh chiến vẫn là thách thức an ninh đáng quan ngại tại nước này.

Giới chức Thụy Sĩ mô tả vụ việc là một “hành động khủng bố”. Ảnh: Swissinfo.

Trong khi đó, theo thông tin từ cảnh sát, trước khi xảy ra vụ tấn công, nghi phạm đã gọi tới lực lượng khẩn cấp và được phát hiện trong trạng thái có dấu hiệu hoang tưởng, sau đó được đưa vào điều trị tại cơ sở tâm thần ngày 25/5. Đến ngày 27/5, bác sĩ xác định người này không còn gây nguy hiểm cho bản thân hoặc người khác và cho phép rời cơ sở điều trị.

Vụ việc xảy ra chỉ vài tuần trước cuộc trưng cầu dân ý tại Thụy Sĩ về đề xuất giới hạn dân số nước này ở mức 10 triệu người. Sáng kiến này được đưa ra trong bối cảnh những người ủng hộ cho rằng tình trạng “nhập cư không kiểm soát” đang gia tăng áp lực lên xã hội.

Thúy Hà

Nguồn: Swissinfo