Căng thẳng Trung Đông gây sức ép lên năng lượng toàn cầu

Ngày 29/5, các lãnh đạo của nhiều tổ chức kinh tế và tài chính quốc tế, gồm Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Thương mại Thế giới và Cơ quan Năng lượng Quốc tế, cảnh báo rằng căng thẳng tại Trung Đông đang gây áp lực đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu, đồng thời tác động mạnh hơn tới các nền kinh tế dễ bị tổn thương.

Trong tuyên bố chung, các tổ chức cho biết kinh tế thế giới nhìn chung vẫn duy trì khả năng chống chịu, song các diễn biến bất ổn tại khu vực này đang gây sức ép lên thị trường năng lượng, làm gia tăng giá nhiên liệu và phân bón, đồng thời khiến rủi ro việc làm tại nhiều nền kinh tế gia tăng.

Theo các tổ chức này, tác động của tình hình hiện nay mang tính không đồng đều, trong đó các quốc gia có thu nhập thấp và dễ tổn thương chịu ảnh hưởng nặng nề hơn do chi phí năng lượng và lương thực tăng cao, cùng với sự gia tăng bất ổn thị trường.

Tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp giữa lãnh đạo các tổ chức trên, diễn ra hôm 28/5 nhằm thảo luận các biện pháp ứng phó với tác động kinh tế từ căng thẳng tại khu vực.

Các bên nhấn mạnh, nguy cơ đối với chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, đặc biệt liên quan tuyến vận tải qua eo biển Hormuz, một trong những tuyến đường chiến lược quan trọng đối với vận chuyển dầu mỏ và khí đốt.

Thị trường dầu mỏ toàn cầu biến động chưa từng có trong bối cảnh xung đột leo thang ở Trung Đông. Ảnh: EUReflect

Một số quan chức quốc tế cảnh báo rằng, nếu hoạt động vận chuyển không sớm trở lại trạng thái bình thường, việc suy giảm dự trữ dầu toàn cầu trước giai đoạn nhu cầu cao điểm mùa hè tại Bắc bán cầu có thể làm gia tăng rủi ro đối với an ninh năng lượng, điều kiện thị trường và khả năng phục hồi kinh tế toàn cầu.

Trong bối cảnh liên quan, các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm thỏa thuận liên quan chương trình hạt nhân của Iran và giảm căng thẳng khu vực tiếp tục được thúc đẩy, song chưa đạt được bước tiến rõ rệt.

Minh Phương

Nguồn: Reuters