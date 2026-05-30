Đối thoại Shangri-La 2026 khai mạc tại Singapore, tập trung các thách thức an ninh khu vực

Đối thoại Shangri-La lần thứ 23, diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) tổ chức, đã khai mạc tối 29/5 tại Singapore với sự tham dự của hơn 550 đại biểu đến từ 44 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 54 bộ trưởng và nhiều quan chức quốc phòng, an ninh cấp cao.

Diễn đàn Shangri-La Dialogue 2026 được coi là một trong những cơ chế đối thoại an ninh quan trọng nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương, nơi các nhà lãnh đạo quốc phòng, an ninh và học giả trao đổi về các thách thức chiến lược, đồng thời tiến hành nhiều cuộc tiếp xúc song phương bên lề.

Phát biểu dẫn đề tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm cho rằng thế giới đang đối mặt đồng thời ba thách thức lớn gồm sự suy giảm của luật pháp và trật tự quốc tế, những khó khăn của mô hình phát triển trong bối cảnh tăng trưởng chậm lại và biến đổi khí hậu, cùng cuộc khủng hoảng lòng tin giữa các quốc gia. Nhà lãnh đạo Việt Nam nhấn mạnh các nước cần tăng cường đối thoại, củng cố luật pháp quốc tế và thúc đẩy hợp tác nhằm duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Bài phát biểu khai mạc được đánh giá là thông điệp định hướng quan trọng cho toàn bộ chương trình nghị sự của diễn đàn năm nay, trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực tiếp tục biến động và cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng.

Chương trình nghị sự của Shangri-La Dialogue 2026 tập trung thảo luận nhiều vấn đề nổi bật như cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, an ninh hàng hải, các điểm nóng xung đột, vai trò của luật pháp quốc tế, cũng như những thách thức an ninh phi truyền thống như an ninh mạng, công nghệ quốc phòng và an ninh chuỗi cung ứng. Bên cạnh các phiên toàn thể, diễn đàn cũng dành không gian đáng kể cho các cuộc gặp song phương và trao đổi không chính thức giữa các đoàn.

Diễn đàn năm nay diễn ra trong bối cảnh các cuộc xung đột tại châu Âu và Trung Đông vẫn tiếp diễn, đồng thời các quốc gia khu vực đang theo dõi sát những điều chỉnh trong chính sách an ninh của các cường quốc, đặc biệt liên quan đến khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Giới phân tích quốc tế cho rằng Shangri-La Dialogue tiếp tục đóng vai trò là kênh đối thoại “mở” hiếm hoi giữa các bên có lợi ích chiến lược đan xen, giúp duy trì kênh liên lạc trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng và niềm tin chiến lược giữa các quốc gia còn nhiều thách thức.

Bước sang ngày làm việc thứ hai (30/5), tâm điểm chú ý được dự báo sẽ là bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth về chiến lược của Washington tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Giới quan sát cho rằng bài phát biểu sẽ phản ánh cách tiếp cận của Mỹ đối với các vấn đề an ninh khu vực trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tiếp tục gia tăng.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters, CNA, IISS.