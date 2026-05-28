41 xã, phường sẽ tham gia diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ

Diễn tập tác chiến xã, phường trong khu vực phòng thủ là cuộc diễn tập toàn diện, được tổ chức lần đầu khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Chiều 28/5, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập tác chiến xã, phường trong khu vực phòng thủ năm 2026.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Đinh Bạt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành; các xã, phường tham gia diễn tập năm 2026.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo diễn tập tác chiến xã, phường đã quán triệt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo diễn tập; kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ; một số nội dung diễn tập tác chiến xã, phường năm 2026.

Đại tá Đinh Bạt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Mục đích của diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, công tác tham mưu của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng và hoạt động trong khu vực phòng thủ.

Đồng thời, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu; chủ động đối phó hiệu quả các tình huống phức tạp về quốc phòng, an ninh, phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ..., góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ.

Theo kế hoạch, năm 2026, toàn tỉnh có 41 xã, phường diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ. Xã Nông Cống là đơn vị tổ chức diễn tập trước để làm cơ sở rút kinh nghiệm cho các đơn vị tiếp theo. Thời gian diễn tập dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 10/2026.

Nội dung cuộc diễn tập được tiến hành qua 3 giai đoạn: chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ.

Đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, lực lượng tập trung tối đa nguồn lực, chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công diễn tập tác chiến xã, phường trong khu vực phòng thủ năm 2026, bảo đảm chất lượng, an toàn, tiết kiệm, sát thực tế.

Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh phát huy tốt vai trò cơ quan thường trực, chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác diễn tập. Hướng dẫn cụ thể các địa phương xây dựng văn kiện, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng khung diễn tập; theo dõi, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị diễn tập.

Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp, hướng dẫn và bảo đảm đầy đủ các điều kiện phục vụ diễn tập.

Với các xã, phường tham gia diễn tập, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc nhiệm vụ diễn tập đến toàn thể cán bộ, đảng viên và lực lượng tham gia; xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương trong năm 2026. Khẩn trương kiện toàn Ban Tổ chức diễn tập; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Tổ chức luyện tập nghiêm túc, bài bản, đúng phương châm “thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm”.

Sau khi kết thúc diễn tập, các địa phương tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc, đánh giá đúng thực chất, làm cơ sở nâng cao chất lượng nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong thời gian tới.

Hoàng Lan