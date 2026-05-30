Anh xem xét siết chặt luật bảo vệ cáp ngầm giữa lo ngại nguy cơ phá hoại

Chính phủ Anh đang cân nhắc trao thêm quyền hạn khẩn cấp nhằm tăng cường bảo vệ các tuyến cáp ngầm dưới biển, hạ tầng được xem là huyết mạch kết nối Internet của nước này, trong bối cảnh gia tăng lo ngại về nguy cơ phá hoại.

Anh xem xét các biện pháp khẩn cấp để ứng phó nguy cơ đe dọa đối với cáp ngầm. Ảnh: Daily Express.

Bộ trưởng phụ trách viễn thông Liz Lloyd cho biết London đang xem xét ban hành các quy định mới, theo đó các bộ trưởng có thể yêu cầu chủ sở hữu và đơn vị vận hành cáp ngầm áp dụng các biện pháp bảo vệ chặt chẽ hơn, đồng thời thiết lập thêm các nghĩa vụ an ninh bắt buộc.

Các quy định dự kiến sẽ được công bố trong một sách trắng vào cuối năm nay, nhằm bảo đảm doanh nghiệp triển khai đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và ứng phó với các mối đe dọa đối với hệ thống cáp ngầm. Bên cạnh đó, các chủ tàu và đơn vị vận hành nếu gây hư hại cáp một cách cẩu thả cũng có thể đối mặt với mức phạt nặng hơn và án tù nghiêm khắc hơn.

Theo Chính phủ Anh, các biện pháp này nhằm tăng cường năng lực phòng thủ và răn đe các hành vi bị coi là thù địch, trong bối cảnh lo ngại gia tăng về an ninh hạ tầng dưới biển.

Bà Lloyd cho biết lực lượng Hải quân Hoàng gia Anh đã ngăn chặn một hoạt động bí mật trong tháng 4, khi tàu ngầm Nga bị cáo buộc tìm cách khảo sát các tuyến cáp quan trọng ở Bắc Đại Tây Dương. Đồng thời, số lượng tàu Nga bị cho là có hoạt động gây rủi ro trong vùng biển Anh đã tăng khoảng 30% trong hai năm qua.

Bộ trưởng Viễn thông Liz Lloyd cho biết Chính phủ Anh sẽ ban hành các quy định pháp lý mới đối với các chủ sở hữu và đơn vị vận hành cáp ngầm. Ảnh: BII.

Phát biểu tại Viện Nghiên cứu Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia hôm 29/5, bà Lloyd nhấn mạnh thông điệp của Anh là rõ ràng: mọi hành vi can thiệp vào hệ thống cáp ngầm sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng. Bà cũng khẳng định trong bối cảnh môi trường an ninh ngày càng phức tạp, việc bảo vệ các tuyến cáp ngầm trở nên quan trọng hơn bao giờ hết đối với nền kinh tế, an ninh và đời sống người dân.

Hiện pháp luật Anh đã quy định án tù chung thân đối với các hành vi phá hoại nghiêm trọng có liên quan đến quốc gia thù địch. Tuy nhiên, việc phát hiện hành vi phá hoại dưới biển và chứng minh ý định gây hại vẫn gặp nhiều khó khăn, khiến công tác truy tố không dễ dàng.

Chính phủ Anh cho rằng hệ thống pháp luật cần được cập nhật để theo kịp mức độ đe dọa mới, bao gồm việc sửa đổi một số đạo luật đã tồn tại 140 năm nhằm làm rõ hơn các quy định và hạn chế khả năng lách luật.

Các tuyến cáp ngầm giữ vai trò huyết mạch trong mạng lưới thông tin liên lạc của Anh. Ảnh: TeleGeography.

Hiện có khoảng 60 tuyến cáp ngầm đi qua vùng biển Anh, đóng vai trò kết nối nước này với hệ thống Internet toàn cầu. Phần lớn sự cố xảy ra là do tai nạn, chủ yếu liên quan đến hoạt động đánh bắt cá hoặc tàu thả neo.

Tuy vậy, trong bối cảnh nhu cầu dữ liệu tăng mạnh và sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), Chính phủ Anh đang chịu áp lực phải tăng cường bảo vệ hạ tầng dưới biển.

Một báo cáo của Ủy ban Hỗn hợp về Chiến lược An ninh Quốc gia Anh năm ngoái cũng nhận định các bộ trưởng đã “chưa đủ mạnh mẽ” trong việc bảo vệ hệ thống cáp ngầm của quốc gia này.

Thúy Hà

Nguồn: Telegraph