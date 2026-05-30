Nga và Ukraine đưa ra đánh giá trái chiều về diễn biến chiến sự

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 29/5 cho rằng, tình hình chiến sự hiện nay cho thấy có cơ sở để tin rằng cuộc xung đột tại Ukraine đang tiến gần hồi kết. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo Nga đang chuẩn bị một đợt tiến công quy mô lớn mới, cho thấy hai bên tiếp tục đưa ra những đánh giá khác nhau về diễn biến chiến sự.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại cuộc họp báo sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Kazakhstan, Tổng thống Putin cho biết, các lực lượng Nga đang triển khai hoạt động trên toàn bộ khu vực tác chiến. Theo ông, các đợt tập kích nhằm vào khu vực Kiev gần đây được thực hiện để đáp trả các cuộc tấn công mà Moskva cáo buộc Ukraine tiến hành tại vùng Luhansk.

Nhà lãnh đạo Nga cũng bác bỏ những nhận định từ một số chính trị gia châu Âu về khả năng xảy ra xung đột giữa Nga và châu Âu, cho rằng các tuyên bố này là “vô lý”. Ông khẳng định, Nga không đe dọa các nước châu Âu, song cảnh báo bất kỳ địa điểm nào tạo ra mối đe dọa quân sự trực tiếp đối với Nga đều có thể trở thành “mục tiêu hợp pháp”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Ảnh: Euronews

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cùng ngày cho biết, Ukraine có thông tin tình báo về việc Nga đang chuẩn bị một đợt tiến công quy mô lớn mới nhằm vào nước này, đồng thời kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm các cảnh báo an ninh. Ông khẳng định các lực lượng phòng không Ukraine đang duy trì trạng thái sẵn sàng 24/7 để ứng phó với mọi tình huống.

Nhà lãnh đạo Ukraine đồng thời tiếp tục kêu gọi các đối tác phương Tây tăng cường hỗ trợ năng lực phòng không, đặc biệt là các tổ hợp tên lửa Patriot nhằm đối phó với các cuộc tập kích bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái.

Cảnh báo của Kiev được đưa ra trong bối cảnh Nga tuyên bố sẽ tiến hành các đợt tấn công có hệ thống nhằm vào các mục tiêu quân sự tại Kiev để đáp trả vụ tập kích bằng thiết bị bay không người lái mà Moskva cáo buộc Ukraine thực hiện tại vùng Luhansk do Nga kiểm soát. Ukraine bác bỏ các cáo buộc này.

Trong thời gian gần đây, cả Nga và Ukraine đều gia tăng các hoạt động quân sự nhằm vào các mục tiêu của đối phương, trong khi các nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình vẫn chưa đạt được bước tiến đáng kể. Giới quan sát nhận định, tình hình chiến sự tiếp tục diễn biến phức tạp, với nguy cơ leo thang mới trên thực địa trong thời gian tới.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, Tân Hoa Xã, WION