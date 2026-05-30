EAEU kêu gọi Armenia trưng cầu ý dân về việc gia nhập EU

Nga cùng ba quốc gia thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) vừa kêu gọi Armenia tổ chức trưng cầu ý dân trên phạm vi toàn quốc nhằm quyết định việc gia nhập Liên minh châu Âu (EU) hay tiếp tục duy trì tư cách thành viên trong EAEU.

Armenia đứng trước lựa chọn giữa Liên minh châu Âu (EU) và Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU). Ảnh: Anadolu.

Trong tuyên bố chung được Điện Kremlin công bố ngày 29/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev và Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov cho rằng Armenia cần sớm để người dân đưa ra lựa chọn về định hướng hội nhập của đất nước.

Tuyên bố nêu rõ các bên cùng chia sẻ quan điểm về sự cần thiết phải tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân tại Armenia trong thời gian sớm nhất nhằm quyết định giữa việc gia nhập EU hoặc tiếp tục tham gia EAEU.

Các nhà lãnh đạo cũng bày tỏ quan ngại rằng những bước chuẩn bị của Armenia cho khả năng gia nhập EU có thể tạo ra những rủi ro đáng kể đối với an ninh kinh tế của các quốc gia thành viên EAEU. Theo tuyên bố, Hội đồng Liên chính phủ Á-Âu sẽ trình báo cáo vào tháng 12/2026 nhằm đánh giá những hệ quả có thể phát sinh đối với Armenia trong trường hợp nước này đình chỉ hoặc chấm dứt việc tham gia các cam kết trong khuôn khổ EAEU.

Vấn đề định hướng chiến lược của Armenia đang trở thành chủ đề gây nhiều tranh luận trong khối EAEU thời gian gần đây. Quan hệ giữa Yerevan và EU đã có những bước phát triển đáng chú ý, đặc biệt sau khi Armenia thông qua đạo luật khởi động tiến trình hướng tới khả năng gia nhập EU trong tương lai.

Trong khi phía Nga nhiều lần khẳng định việc đồng thời là thành viên của EU và EAEU là không khả thi, giới chức Armenia cho biết nước này vẫn mong muốn duy trì hợp tác trong khuôn khổ EAEU, đồng thời tiếp tục thúc đẩy quan hệ với các đối tác châu Âu.

Giới quan sát nhận định diễn biến mới cho thấy Armenia đang đứng trước những lựa chọn quan trọng về định hướng phát triển và hội nhập quốc tế, trong bối cảnh cạnh tranh ảnh hưởng giữa các trung tâm kinh tế - chính trị tại khu vực Á - Âu tiếp tục diễn biến phức tạp.

Thúy Hà

Nguồn: Anadolu