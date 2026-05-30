Vụ UAV tại Romania: NATO tuyên bố bảo vệ từng tấc đất, tập trận sát biên giới Nga

Phản ứng gay gắt sau vụ máy bay không người lái (UAV) rơi trúng khu dân cư Romania gây thương vong, Liên minh quân sự NATO tuyên bố đanh thép sẽ bảo vệ “từng tấc đất” sườn Đông, đồng thời tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn chỉ cách biên giới Nga 30km.

Liên minh quân sự NATO đang tiến hành cuộc diễn tập chiến thuật mang tên “Ngôi sao Phương Bắc” (Northern Star) tại trường bắn Vuosanka ở Kajaani, miền trung Phần Lan. Sự kiện này quy tụ khoảng 9.000 binh sĩ đến từ 7 quốc gia thành viên bao gồm: nước chủ nhà Phần Lan, Mỹ, Ba Lan, Anh, Pháp, Ý và Hungary.

Trong điều kiện địa hình rừng rậm hiểm trở vùng Bắc Cực và nhiệt độ có thể xuống tới -20°C, các đơn vị đồng minh đang thực hiện các kịch bản phối hợp tác chiến, bắn đạn thật giữa pháo binh, bộ binh, xe tăng và máy bay trực thăng hạng nặng Chinook của Mỹ. Bên cạnh năng lực tác chiến truyền thống, trọng tâm lớn nhất của cuộc tập trận lần này là thử nghiệm “Sáng kiến Răn đe Sườn Đông” (EFDI).

Dù được lên kế hoạch từ trước nhiều tháng, cuộc tập trận “Ngôi sao Phương Bắc” diễn ra vào thời điểm sườn Đông của NATO liên tục bị đặt vào trạng thái báo động do các hành vi vi phạm không phận từ phía Nga.

Mới đây nhất, vào rạng sáng 29/5, Romania đã phải khẩn cấp điều động hai chiến đấu cơ F-16 sau khi một UAV của Nga đâm trúng tòa nhà chung cư ở thị trấn Galați (gần biên giới Ukraine), khiến ít nhất hai công dân Romania bị thương.

Trước tình hình nghiêm trọng này, Hội đồng An ninh Quốc gia Romania đã họp khẩn tại Bucharest để xem xét khả năng kích hoạt Điều 4 của Hiệp ước NATO. Điều khoản này cho phép bất kỳ quốc gia thành viên nào đưa vấn đề an ninh chủ quyền ra thảo luận chính thức trước Hội đồng Bắc Đại Tây Dương khi cảm thấy bị đe dọa. Tổng thống Romania Nicușor Dan cho biết các đồng minh NATO đã chấp thuận yêu cầu tạm thời điều chuyển một số hệ thống phòng không chuyên dụng đến nước này để hỗ trợ đánh chặn.

Theo ông Nicusor Dan, nước này sẽ không chấp nhận việc cuộc chiến giữa Nga và Ukraine lại đổ dồn lên người dân nước mình, nói thêm rằng ông đã yêu cầu Bộ Ngoại giao trình bày ngay lập tức một loạt các biện pháp liên quan đến quan hệ của Romania với Nga“tương xứng với tình hình rất nghiêm trọng này”. Romania cũng đã chính thức ra quyết định đóng cửa Tổng lãnh sự quán Nga tại thành phố Constanta và trục xuất vị Tổng lãnh sự tại đây để trả đũa.

Giới lãnh đạo châu Âu cũng đưa ra phản ứng. Tổng thư ký NATO Mark Rutte chỉ trích: "Hành vi liều lĩnh của Nga là mối nguy hiểm đối với tất cả chúng ta. Tôi khẳng định rằng NATO sẵn sàng bảo vệ từng tấc lãnh thổ của các nước đồng minh. Chúng ta sẽ tiếp tục tăng cường khả năng sẵn sàng răn đe và phòng thủ trước bất kỳ mối đe dọa nào, kể cả từ UAV” . Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố đầy cứng rắn: "Cuộc chiến tranh xâm lược của Nga đã vượt qua thêm một giới hạn nguy hiểm nữa".

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng còn quá sớm để bất cứ ai bàn luận về nguồn gốc của chiếc UAV tấn công toà chung cư ở Romania cho đến khi các mảnh vỡ của nó được các chuyên gia nghiên cứu.

Ông Putin nói: Ai ở Romania dám khẳng định đây là máy bay không người lái của Nga?" Phản ứng đầu tiên khi đó hoàn toàn giống hệt như ở Romania lúc này: 'Người Nga đang đến'. Nhưng sau một thời gian ngắn, kết quả điều tra lại chứng minh những chiếc UAV đó chẳng có liên quan gì đến Nga".

