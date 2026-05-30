Tổng thống Trump họp khẩn tại Phòng Tình huống: Chưa thông qua thỏa thuận ngừng bắn với Iran

Sau cuộc họp khẩn kéo dài 2 tiếng tại Phòng Tình huống Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran, do hai bên còn bất đồng sâu sắc về các “lằn ranh đỏ”.

Trước cuộc họp, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đang tìm cách đưa ra “quyết định cuối cùng” về một thỏa thuận sơ bộ. Ảnh AP

Trước khi bước vào cuộc họp mật ngày 29/5 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump đã bất ngờ ra tuyên bố dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân tại Eo biển Hormuz để các tàu bị mắc kẹt quay trở về. Tuy nhiên, ông đồng thời ra điều kiện Iran phải tuân thủ hàng loạt “lằn ranh đỏ” nghiêm ngặt nếu muốn ký thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn 60 ngày.

Các yêu cầu cốt lõi của phía Mỹ bao gồm: Iran phải cam kết từ bỏ vĩnh viễn tham vọng hạt nhân; Eo biển Hormuz phải thông suốt tự do và toàn bộ thủy lôi phải bị phá hủy. Số urani làm giàu của Iran dưới lòng đất phải bị khai quật và phá hủy dưới sự giám sát của IAEA; và Mỹ sẽ không giải ngân bất kỳ khoản tiền nào cho Tehran cho đến khi có thông báo mới.

Sau khi cuộc họp kết thúc, các quan chức Nhà Trắng chỉ tuyên bố ngắn gọn rằng Tổng thống Trump sẽ chỉ ký một thỏa thuận "tốt cho nước Mỹ". Washington được cho là đang trì hoãn việc đặt bút ký phê chuẩn cho đến khi có thông báo chính thức rằng Lãnh đạo Tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã thông qua văn kiện này.

Ngay sau tuyên bố từ Nhà Trắng, phía Iran đã lập tức lên tiếng bác bỏ. Phát biểu trên truyền hình nhà nước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei gọi các yêu cầu của ông Trump là “sự nhào trộn giữa thật và giả” nhằm tạo dựng một chiến thắng hư cấu cho truyền thông.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmail Baghaei, cho biết thỏa thuận vẫn chưa được hoàn tất. Ảnh: ABC News

Phía Iran khẳng định bản dự thảo thỏa thuận hiện tại chỉ tập trung vào việc kéo dài lệnh ngừng bắn, hoàn toàn không có điều khoản nào liên quan đến chương trình hạt nhân.

Đồng thời, Tehran đưa ra yêu cầu ngược lại: Mỹ phải giải phóng ngay lập tức 12 tỷ USD tài sản của Iran đang bị đóng băng. Nhà đàm phán chính của Iran, ông Mohammad Bagher Qalibaf, tuyên bố cứng rắn trên mạng xã hội rằng họ "không giành lợi thế bằng đàm phán, mà bằng tên lửa" và sẽ không nhượng bộ trước khi Mỹ có động thái thực tế.

Cuộc đối đầu ngoại giao này diễn ra trong bối cảnh thực địa tại Trung Đông đang căng thẳng. Lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài 7 tuần qua đang lung lay sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phóng tên lửa đạn đạo tấn công một căn cứ không quân của Mỹ tại Kuwait vào ngày 28/5.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) lên án đây là hành vi vi phạm thỏa thuận nghiêm trọng. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth xác nhận khoảng 50.000 binh sĩ Mỹ tại khu vực đã được đặt trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất nếu các nỗ lực ngoại giao đổ vỡ hoàn toàn.

Nhật Lệ