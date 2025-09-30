Phát huy nền tảng sẵn có, Thắng Lợi XDNTM nâng cao

Xã Thắng Lợi được thành lập từ ngày 1/7 trên cơ sở sáp nhập 4 xã của huyện Nông Cống, gồm: Tế Thắng, Tế Lợi, Tế Nông và Trung Thành. Xã có dân số hơn 27.900 người, phân bổ ở 33 thôn với tổng diện tích tự nhiên lên đến hơn 40,25km2. Đây là địa phương có hệ thống hạ tầng khang trang, có lợi thế phát triển thương mại dịch vụ lớn trong vùng, đều thuộc các tiêu chí quan trọng trong XDNTM nâng cao cần có. Theo hướng dẫn mới từ Trung ương, xã sau sáp nhập sẽ được tính là xã có mức độ đạt chuẩn NTM thấp nhất trong các xã cũ. Theo đó, xã Thắng Lợi hiện được công nhận là xã đạt chuẩn NTM.

Chế biến dứa xuất khẩu tại xã Thắng Lợi.

Giai đoạn 2021-2025, Chương trình XDNTM của cả 4 xã cũ đạt được nhiều kết quả quan trọng. Có 4/4 xã trước sắp xếp đều được công nhận xã đạt chuẩn văn hóa. Trong nhiệm kỳ qua, xã Tế Thắng cũ đã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, xã Tế Lợi cũng đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Hiện trên địa bàn có 6/33 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, gồm: Liêm Chính, Yên Bái, Côn Cương 1, Thổ Tân, Thổ Nam và Đại Đồng. Đến nay, xã có 5 sản phẩm OCOP đã được công nhận gồm: Hoa Tươi bất tử Việt Uyên, nem chua Khánh Hiền, rượu quê Trung Anh, mắm cáy Ánh Phương, dứa xuất khẩu Trung Thành.

Tiêu chí giao thông của xã đã được hoàn thiện ở những giai đoạn trước, hiện 100% các tuyến đường nông thôn, giao thông nội đồng đã được bê tông hoặc nhựa hóa. 5 năm qua, Nhân dân trong xã đã tình nguyện hiến hơn 5.400m2 đất các loại để mở rộng hơn 12km đường giao thông nông thôn. Các tầng lớp Nhân dân và tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn đã trồng trên 30.000 cây mắt ngọc, 500 cây bóng mát dọc hệ thống giao thông nông thôn, thường xuyên tổ chức quét dọn để xây dựng nên những tuyến đường xanh - sạch - đẹp theo tiêu chí NTM. Từ nhiều năm qua, tuyến Quốc lộ 45 đi qua địa bàn chính là điều kiện để địa phương phát triển mạnh hoạt động thương mại - dịch vụ. Gần đây, xã có tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam đi qua, có thêm tuyến giao thông Nghi Sơn - Sao Vàng nối xã với cầu Nỏ Hẻn để đi phường Hạc Thành, mở ra cơ hội giao thương, phát triển kinh tế Bắc - Nam, kết nối thuận lợi với trung tâm tỉnh lỵ Thanh Hóa.

Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân trở thành nhiệm vụ quan trọng bậc nhất ở đây. Nông nghiệp là thế mạnh phát triển kinh tế địa phương với nhiều mô hình trồng trọt theo hướng công nghệ cao. Toàn xã có 7 HTX hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp. Hoạt động của thành phần kinh tế tư nhân đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của xã. 5 năm qua, xã thành lập mới được 13 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn lên 64 doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Điển hình như: Chi nhánh Công ty TNHH giày Kim Việt Việt Nam; Công ty May xuất khẩu LDL... mỗi doanh nghiệp giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động. Trên địa bàn xã còn có 90 cơ sở sản xuất cá thể và 330 cơ sở kinh doanh dịch vụ, thương mại. Hiện tại, xã đang có thêm 2 dự án đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 208 tỷ đồng.

Từ sản xuất và kinh tế phát triển, năm 2025 xã dự kiến thu ngân sách đạt 75 tỷ đồng. Việc phân bổ, sử dụng ngân sách Nhà nước được cơ cấu lại, giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển, ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, đầu tư cho các tiêu chí NTM. Cùng với đó, hoạt động của các tổ chức tín dụng mang lại nhiều hiệu quả, đáp ứng nguồn vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của các hộ dân và doanh nghiệp. Đến nay, tổng dư nợ trong toàn xã đạt hơn 269,2 tỷ đồng. Trong đó: Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay 97,892 tỷ đồng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 171,380 tỷ đồng cho Nhân dân, doanh nghiệp, các HTX vay phát triển kinh tế.

Thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2020-2025 đã được phê duyệt, địa phương ưu tiên đầu tư các dự án trọng điểm như: cơ sở vật chất phục vụ sự nghiệp giáo dục, y tế; phát triển giao thông nông thôn... Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ đầu nhiệm kỳ đến nay đạt trên 472 tỷ đồng. Đã có 22 dự án điều chuyển về, tổng mức đầu tư được phê duyệt 176 tỷ đồng. Từ đó, kết cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư ngày càng đồng bộ.

Tiêu chí vệ sinh môi trường cũng được kế thừa những kết quả của giai đoạn trước khi 4 xã cũ đều tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải phát sinh trên địa bàn, không để phát sinh các điểm ô nhiễm môi trường. Công tác quản lý về môi trường được tăng cường, cảnh quan luôn “sáng - xanh - sạch - an toàn”. Các chi hội phụ nữ duy trì tốt mô hình “5 không, 3 sạch”, mô hình “đoạn đường phụ nữ tự quản”. Đoàn thanh niên, hội nông dân, hội cựu chiến binh duy trì tốt các mô hình, vệ sinh các tuyến đường được đảm nhiệm. Hiện tỷ lệ dân số được dùng nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế đạt 77,5%.

Sau sáp nhập, phong trào XDNTM ở địa phương tiếp tục phát triển, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I đã đưa mục tiêu phấn đấu của Thắng Lợi đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2030.

