Pháp và Thụy Sĩ tăng cường an ninh trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh G7

Pháp và Thụy Sĩ đã triển khai các biện pháp an ninh quy mô lớn trên bộ, trên không và trên hồ Geneva nhằm bảo đảm an toàn cho Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) diễn ra từ ngày 15-17/6 tại thành phố nghỉ dưỡng Evian-les-Bains của Pháp. Trong khi đó, hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình phản đối hội nghị tại Geneva (Thụy Sĩ), song phần lớn cuộc tuần hành diễn ra trong trật tự.

Các sĩ quan cảnh sát đứng tại bến tàu gần hồ Leman trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 ở Evian-les-Bains, Pháp, ngày 10 tháng 6 năm 2026. Ảnh: Reuters

Tại Pháp, giới chức đã thiết lập các vành đai an ninh tăng cường quanh thành phố Evian-les-Bains, địa điểm tổ chức hội nghị, cũng như các khu vực lân cận và các tuyến giao thông trọng yếu.

Lực lượng an ninh Pháp cho biết đã bố trí các hệ thống phát hiện và chế áp thiết bị bay không người lái (UAV), bao gồm radar, cảm biến quang học, hệ thống thu tín hiệu vô tuyến và các thiết bị gây nhiễu nhằm phát hiện, theo dõi và vô hiệu hóa nhiều loại UAV từ khoảng cách xa. Theo giới chức, việc triển khai các hệ thống này ngoài khu vực diễn ra hội nghị sẽ giúp phát hiện sớm các nguy cơ tiềm ẩn và nâng cao hiệu quả bảo vệ.

Pháp cũng huy động gần 16.000 cảnh sát, hiến binh, binh sĩ, lính cứu hỏa và lực lượng biên phòng tham gia bảo đảm an ninh. Ngoài lực lượng trên bộ, chiến dịch còn có sự tham gia của trực thăng, tàu tuần tra, mô tô, thiết bị bay không người lái, cảnh sát cưỡi ngựa và các đội chó nghiệp vụ.

Trong khi đó, Thụy Sĩ - quốc gia có đường biên giới giáp khu vực diễn ra hội nghị - cũng tăng cường phối hợp với Pháp trong công tác bảo đảm an ninh. Khoảng 4.000 quân nhân được triển khai trên bộ, trên không và trên hồ Geneva để hỗ trợ lực lượng cảnh sát địa phương.

Giới chức hai nước cho biết các biện pháp an ninh được tăng cường nhằm ứng phó với nguy cơ khủng bố, phá hoại, tấn công mạng và các hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời ngăn chặn nguy cơ tái diễn các vụ bạo lực từng xảy ra bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G8 tại Evian năm 2003.

Người biểu tình trên đường phố trong cuộc biểu tình “Không G7” ở Geneva, Thụy Sĩ, ngày 14 tháng 6 năm 2026, trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 dự kiến ​​diễn ra từ ngày 15 đến 17 tháng 6. Ảnh: AP

Trong bối cảnh đó, khoảng 7.000 người đã tham gia cuộc biểu tình phản đối G7 tại thành phố Geneva ngày 14/6. Theo cảnh sát, phần lớn cuộc tuần hành diễn ra trong hòa bình, song một số đối tượng đã phóng hỏa đốt một xe Tesla và đập vỡ cửa kính của một ngân hàng. Lực lượng chức năng cũng thu giữ một số dao và thiết bị pháo hoa.

Những người biểu tình cho rằng G7 là biểu tượng của sự tập trung quyền lực về chính trị và kinh tế, đồng thời bày tỏ quan ngại về tình trạng bất bình đẳng gia tăng trên thế giới.

Hội nghị Thượng đỉnh G7 diễn ra từ ngày 15-17/6 tại Evian-les-Bains, với sự tham dự của lãnh đạo Pháp, Anh, Canada, Đức, Italy, Nhật Bản và Mỹ, cùng đại diện Liên minh châu Âu (EU). Các nội dung nghị sự dự kiến tập trung vào tình hình Trung Đông, Ukraine và nhiều vấn đề kinh tế, an ninh quốc tế.

Bích Hồng