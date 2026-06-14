Thủ tướng Ấn Độ công du Pháp, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tới Pháp, bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài 6 ngày nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước, trong bối cảnh quan hệ song phương vừa được nâng cấp lên khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn cầu đặc biệt.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) đón Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Điện Élysée ở thủ đô Paris trước tiệc tối, ngày 13/7/2023. Ảnh: Agencies.

Tại thành phố Nice - điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du, Thủ tướng Modi đã được các quan chức Pháp và Ấn Độ đón tiếp trọng thể. Cộng đồng người Ấn Độ tại Pháp cũng dành cho nhà lãnh đạo này sự chào đón nồng nhiệt với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, trong đó có các màn trình diễn những điệu múa cổ điển nổi tiếng như Kathak, Odissi và Bharatanatyam.

Trong thời gian ở Pháp, Thủ tướng Modi và Tổng thống Emmanuel Macron dự kiến cùng khai mạc sự kiện “Bharat Innovates”, thuộc khuôn khổ Năm Đổi mới sáng tạo Ấn Độ - Pháp. Chương trình dự kiến quy tụ hơn 120 doanh nghiệp khởi nghiệp của Ấn Độ cùng nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp Pháp và quốc tế, qua đó thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và công nghệ.

Sau các hoạt động song phương, Thủ tướng Modi sẽ tới Evian tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), diễn ra từ ngày 15-17/6 theo lời mời của nước chủ nhà Pháp - quốc gia đảm nhiệm vai trò Chủ tịch G7 năm 2026. Đây là lần thứ 13 Ấn Độ tham dự diễn đàn này với tư cách quốc gia đối tác, phản ánh vai trò ngày càng gia tăng của New Delhi trong các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đến thành phố Nice (Pháp) ngày 13/6/2026 để hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7). Ảnh: www.narendramodi.in

Bên lề hội nghị, Thủ tướng Modi dự kiến có các cuộc hội đàm song phương với Tổng thống Macron và nhiều nhà lãnh đạo khác nhằm tăng cường quan hệ hợp tác. Đáng chú ý, ông Modi được cho là sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Modi hồi tháng 2/2025, sau khi ông Trump tái đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Theo một quan chức cấp cao của Chính phủ Mỹ, Tổng thống Donald Trump cũng sẽ tới Pháp để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7. Chương trình nghị sự của hội nghị năm nay dự kiến tập trung vào nhiều vấn đề quốc tế cấp bách như xung đột Nga - Ukraine, tình hình Trung Đông, tăng trưởng kinh tế, nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, kiểm soát di cư trái phép, phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) và tăng cường hợp tác trong chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng phục vụ các ngành công nghệ cao.

Thanh Hằng