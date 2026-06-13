Khủng hoảng toàn cầu phủ bóng Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại Pháp

Các nhà lãnh đạo Nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới (G7) sẽ nhóm họp tại thành phố Evian, Pháp, từ ngày 15–17/6 trong bối cảnh gia tăng các thách thức địa chính trị và mất cân bằng kinh tế toàn cầu, cùng những khác biệt ngày càng rõ giữa các thành viên.

Lãnh đạo G7 sẽ họp tại Evian (Pháp) từ ngày 15-17/6 để thảo luận các điểm nóng địa chính trị và những thách thức của kinh tế toàn cầu. Ảnh: Reuters.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh xung đột tại Ukraine và Trung Đông vẫn tiếp diễn, làm gia tăng bất ổn kinh tế toàn cầu. Bên cạnh đó, những bất đồng giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu tiếp tục thu hút sự chú ý trước thềm sự kiện. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Anh, Canada, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản và Mỹ, cùng Liên minh châu Âu (EU).

Bộ Ngoại giao Pháp ngày 12/6 cho biết chương trình nghị sự sẽ tập trung vào thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cân bằng và bền vững, tăng cường hợp tác quốc tế và bảo đảm chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược. Các nhà lãnh đạo cũng sẽ trao đổi về các điểm nóng địa chính trị.

Về kinh tế, hội nghị dự kiến thảo luận các vấn đề mất cân bằng vĩ mô như nợ công cao và đầu tư chưa tương xứng. Pháp nhấn mạnh đây là ưu tiên trong nhiệm kỳ Chủ tịch G7, trong bối cảnh Tổng thống Emmanuel Macron cảnh báo tình trạng mất cân bằng hiện nay đã lên mức tương tự giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007–2008, tiềm ẩn nguy cơ gia tăng chủ nghĩa bảo hộ và bất ổn kinh tế – địa chính trị.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nỗ lực duy trì sự đoàn kết trong G7 giữa căng thẳng địa chính trị và thương mại gia tăng. Ảnh: Agefi.

Hội nghị cũng sẽ đề cập việc tăng cường đoàn kết quốc tế, nâng cao hiệu quả hợp tác phát triển và bảo đảm chuỗi cung ứng an toàn, đa dạng đối với các khoáng sản chiến lược.

Các vấn đề địa chính trị tiếp tục chiếm trọng tâm thảo luận, trong đó có tình hình Ukraine và Trung Đông, bao gồm các diễn biến liên quan eo biển Hormuz.

Liên quan đến Ukraine, theo Bộ Ngoại giao Pháp, mục tiêu của hội nghị là tạo đồng thuận nhằm tiếp tục duy trì hỗ trợ, hướng tới một giải pháp hòa bình bảo đảm “sự rõ ràng về tương lai an ninh của Ukraine và châu Âu”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến tham dự một phiên họp vào ngày 16/6. Tuy nhiên, hiện chưa rõ khả năng ông có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump, người dự kiến đến Evian vào tối 15/6.

Trong khi nỗ lực ngoại giao tiếp diễn, các khác biệt nội bộ trong G7 tiếp tục được ghi nhận. Một số nguồn tin ngoại giao cho biết hội nghị có thể không ra tuyên bố chung do bất đồng giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu, đặc biệt liên quan tới Trung Đông. Nếu được xác nhận, đây sẽ là năm thứ hai liên tiếp G7 không đạt được tuyên bố chung sau hội nghị năm ngoái tại Canada.

Một số ý kiến cho rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tham gia một cách mang tính xây dựng sẽ được xem là kết quả tích cực đối với hội nghị lần này.

Giới phân tích nhận định vẫn tồn tại nhiều khác biệt giữa các thành viên G7, có thể tiếp tục bộc lộ trong các cuộc trao đổi bên lề, đặc biệt về Ukraine, thương mại, quản trị số và chính sách khí hậu.

Theo khảo sát của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu, tỷ lệ người dân châu Âu coi Mỹ là đồng minh đã giảm còn 11%, so với 16% sáu tháng trước và 22% vào tháng 11/2024.

Thúy Hà