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Tháo gỡ khó khăn để duy trì Đội bóng đá Thanh Hóa

Quốc Hương
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 31/7, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã làm việc với các nhà tài trợ để bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, duy trì hoạt động của Đội bóng đá Thanh Hóa.

Tháo gỡ khó khăn để duy trì Đội bóng đá Thanh Hóa

Sáng 31/7, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã làm việc với các nhà tài trợ để bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, duy trì hoạt động của Đội bóng đá Thanh Hóa.

Tháo gỡ khó khăn để duy trì Đội bóng đá Thanh Hóa

Quang cảnh buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan chức năng và nhà tài trợ.

Những khó khăn của đội bóng đá Thanh Hóa xuất hiện từ tháng 8/2025, chủ yếu liên quan đến vấn đề tài chính, dẫn đến thiếu hụt lực lượng.

Có thời điểm, toàn đội bóng chỉ còn 14 cầu thủ đủ khả năng thi đấu, nhưng thầy trò huấn luyện viên Mai Xuân Hợp vẫn đoàn kết, nỗ lực để trụ hạng thành công.

Tháo gỡ khó khăn để duy trì Đội bóng đá Thanh Hóa

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Tháo gỡ khó khăn để duy trì Đội bóng đá Thanh Hóa

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Hiện nay, đội bóng đã được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cấp giấy phép tham dự Giải Bóng đá Vô địch quốc gia LPBank V.League 1 mùa giải 2026-2027 và đã hội quân. Tuy nhiên, trong cơ chế bóng đá chuyên nghiệp, hoạt động của đội bóng không thể phụ thuộc vào ngân sách nhà nước, vì vậy để bóng đá Thanh Hóa tiếp tục vượt khó, đòi hỏi những giải pháp mới trong công tác lãnh đạo, quản trị và huy động nguồn lực xã hội hóa.

Tháo gỡ khó khăn để duy trì Đội bóng đá Thanh Hóa

Tháo gỡ khó khăn để duy trì Đội bóng đá Thanh Hóa

Tháo gỡ khó khăn để duy trì Đội bóng đá Thanh Hóa

Các đại biểu phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và các nhà tài trợ đã bàn giải pháp, kế hoạch nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, mục tiêu là duy trì đội bóng đá Thanh Hóa cũng như định hướng phát triển đào tạo trẻ.

Tháo gỡ khó khăn để duy trì Đội bóng đá Thanh Hóa

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh và người hâm mộ bóng đá xứ Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cảm ơn các nhà tài trợ bằng tình cảm, tâm huyết đã thống nhất chủ trương cùng chung sức để duy trì Câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa, cũng như định hướng phát triển đào tạo bóng đá trẻ và bóng đá chuyên nghiệp trong tương lai.

Đồng chí nêu rõ: Bóng đá Thanh Hóa từ lâu đã trở thành biểu tượng văn hóa, thể thao của tỉnh nhà, là nơi hun đúc tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và khát vọng chiến thắng của bao thế hệ cầu thủ và người hâm mộ. Vì vậy, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần tạo nền tảng vững chắc để câu lạc bộ phát triển theo hướng chuyên nghiệp, bền vững, xứng đáng với truyền thống, niềm tin và tình yêu của người hâm mộ xứ Thanh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với các nhà tài trợ để thống nhất lại kế hoạch tiếp quản và duy trì đội bóng đá Thanh Hóa. Mục tiêu là đưa đội bóng sớm trở lại guồng tập luyện trước mùa giải mới.

Đồng thời, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tham mưu các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo bóng đá trẻ, nghiên cứu giải pháp huy động nguồn lực xã hội hoá, thu hút doanh nghiệp đồng hành lâu dài với bóng đá Thanh Hóa.

Quốc Hương

Từ khóa:

#Bóng đá Thanh Hóa #Liên đoàn Bóng đá Việt Nam #Giải bóng đá Vô địch Quốc gia #HĐND tỉnh #Phó bí thư thường trực tỉnh ủy #Vướng mắc #tháo gỡ khó khăn #Mai Xuân Hợp #Nhà tài trợ #Làm việc

Chủ đề Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong

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