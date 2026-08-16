Palestine khởi động cuộc bầu cử lập pháp sau 20 năm

Ủy ban Bầu cử Trung ương Palestine ngày 15/8 bắt đầu giai đoạn đăng ký cử tri trực tiếp tại các thành phố ở Bờ Tây, theo lịch trình pháp lý cho cuộc bầu cử lập pháp dự kiến diễn ra vào ngày 28/11. Đây sẽ là cuộc bầu cử lập pháp đầu tiên của Palestine kể từ năm 2006 nếu được tổ chức đúng kế hoạch.

Ủy ban Bầu cử Trung ương Palestine ngày 15/8 bắt đầu giai đoạn đăng ký cử tri trực tiếp tại các thành phố ở Bờ Tây. Anews.

Theo thông báo của ủy ban, giai đoạn đăng ký sẽ kéo dài đến ngày 19/8 tại 467 trung tâm đăng ký thuộc các chính quyền địa phương và các trại tị nạn. Ủy ban kêu gọi những người Palestine chưa đăng ký hoàn tất thủ tục trực tuyến thông qua trang web chính thức hoặc trực tiếp tại các trung tâm đăng ký.

Đối với người Palestine cư trú tại Jerusalem, ủy ban cho biết những người có thẻ căn cước Jerusalem không cần đăng ký trong giai đoạn này. Các phương án để họ tham gia bỏ phiếu và ứng cử sẽ được công bố vào thời điểm sau.

Ủy ban tái khẳng định quyền tham gia bầu cử lập pháp của người dân Dải Gaza, đồng thời cho biết họ không phải đăng ký trong giai đoạn hiện nay. Các phương án để người dân Gaza tham gia bầu cử sẽ được công bố sau, phù hợp với các thủ tục đã được phê duyệt.

Trong thời gian đăng ký, cử tri cũng có thể đề nghị chuyển địa điểm bỏ phiếu bằng cách đến trung tâm đăng ký gần nhất và xuất trình giấy tờ chứng minh nơi cư trú. Theo ủy ban, các tù nhân Palestine đang bị giam giữ trong các nhà tù của Israel có thể đăng ký thông qua đại diện pháp lý hoặc ủy quyền cho người thân thực hiện.

Trong chuyến thăm một trung tâm đăng ký cử tri tại trại tị nạn Qalandia, phía Bắc Jerusalem, người phát ngôn Ủy ban Bầu cử Trung ương Palestine Farid Taamallah cho biết hiện có hơn 1,6 triệu cử tri đã đăng ký tại Bờ Tây, chiếm khoảng 86,5% số người đủ điều kiện. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mọi thành phần trong xã hội Palestine tham gia bầu cử.

Ngày 9/7, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã ban hành sắc lệnh ấn định ngày 28/11 tiến hành bầu cử lập pháp, trong khi cuộc bầu cử tổng thống sẽ được tổ chức trong quý I/2027. Cuộc bầu cử lập pháp Palestine gần đây nhất diễn ra vào năm 2006. Các cuộc bầu cử sau đó nhiều lần bị trì hoãn do tình trạng chia rẽ chính trị giữa phong trào Fatah và Hamas.

Thanh Vân

Nguồn: Tân Hoa Xã.