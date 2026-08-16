Nga yêu cầu Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ giải thích về khả năng chuyển vũ khí cho Ukraine

Trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine tiếp tục khiến khu vực căng thẳng, căng thẳng ngoại giao dường như gia tăng sau khi Moscow yêu cầu Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ giải thích về thông tin cho rằng một lượng lớn vũ khí Mỹ đang được lưu trữ tại Thổ Nhĩ Kỳ có thể được chuyển cho Kiev, trong lúc Ukraine đẩy mạnh các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các mục tiêu ở Nga.

Nga yêu cầu Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ giải thích về khả năng chuyển vũ khí cho Ukraine. Ảnh: Nytimes.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 15/8 cho biết Moscow đã yêu cầu Washington và Ankara làm rõ những thông tin về khả năng chuyển cho Kiev một “kho vũ khí đáng kể” gồm vũ khí và đạn dược của Mỹ đang được lưu trữ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Bà Zakharova cảnh báo việc chuyển giao này có thể gây tổn hại đến quan hệ của Nga với cả hai nước. Người phát ngôn Nga cho rằng động thái trên sẽ “gây tổn hại nghiêm trọng... đến quan hệ song phương của chúng tôi với Washington và Ankara”.

Trong khi đó, cuộc chiến Nga-Ukraine tiếp tục leo thang khi Kiev được cho là đã gia tăng các cuộc không kích tầm xa nhằm vào các cơ sở công nghiệp-quân sự và hạ tầng năng lượng của Nga.

Theo hãng tin AP, một quan chức Nga vừa thông báo, lực lượng Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng công nghiệp tại tỉnh Samara, miền Tây Nam nước Nga. Người đứng đầu thành phố Samara Ivan Noskov khẳng định, các đơn vị phòng không Nga đã đẩy lùi một loạt tên lửa “quy mô lớn”. Cuộc tấn công được cho là đã gây thiệt hại cục bộ cho các cơ sở công nghiệp và khiến một số người bị thương.

Một quan chức Nga vừa thông báo, lực lượng Ukraine ngày 15/8 đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng công nghiệp tại tỉnh Samara, miền Tây Nam nước Nga. Ảnh: Moldova1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trên mạng xã hội rằng cuộc tấn công đã đánh trúng Trung tâm Progress tại Samara, một cơ sở do Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos vận hành. Theo Ông Zelensky, căn cứ không quân Savasleyka của Nga, nằm cách tiền tuyến khoảng 700 km, đã bị nhắm mục tiêu.

Hãng tin AP, dẫn dữ liệu từ tổ chức giám sát xung đột độc lập ACLED, cho biết các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine, được định nghĩa là những cuộc tấn công vượt quá phạm vi 200 km thông thường, đã gia tăng đáng kể. Trong tháng 7, Kiev tiến hành số cuộc tấn công dạng này nhiều gấp 3 lần so với tháng 1.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/8 thông báo, các lực lượng nước này đã đánh chặn 598 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trên 19 khu vực của Nga, cũng như trên Biển Đen, Biển Azov và bán đảo Crimea. Nga cũng tiến hành các cuộc tấn công vào miền Đông Nam Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng nước này đã nhằm vào các kho hàng và cơ sở hạ tầng tại các cảng của Ukraine.

Không quân Ukraine tiết lộ đã bắn hạ 124 trong tổng số 152 UAV do Nga phóng trong ngày 15/8.

Những diễn biến mới nhất cho thấy các cuộc tấn công tầm xa tiếp tục leo thang, khi cả hai bên đều nhằm vào các cơ sở quân sự, công nghiệp và năng lượng, trong khi căng thẳng ngoại giao xung quanh khả năng chuyển giao vũ khí lại tạo thêm một yếu tố bất định cho cuộc xung đột.

Thanh Vân

Nguồn: Wion.