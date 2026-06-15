Tổng thống Palestine ấn định bầu cử vào năm 2027

Tổng thống Chính quyền Palestine (PA) Mahmoud Abbas đã vừa ban hành sắc lệnh ấn định cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2027, thay vì mốc thời gian dự kiến vào cuối năm nay.

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Tổng thống Palestine ấn định bầu cử vào năm 2027. Ảnh: The New York Times.

Theo sắc lệnh được hãng thông tấn chính thức WAFA công bố, ông Abbas không nêu ngày bầu cử cụ thể mà chỉ xác định thời điểm tổ chức trong năm 2027. Sắc lệnh cũng quy định cuộc bầu cử Hội đồng Quốc gia Palestine (PNC) - cơ quan lập pháp của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) - sẽ diễn ra vào tháng 11/2026.

Quyết định mới cho thấy sự điều chỉnh đáng kể so với các tuyên bố trước đó của nhà lãnh đạo Palestine. Ông Abbas từng khẳng định các cuộc bầu cử sẽ được tổ chức khoảng một năm sau khi xung đột tại Gaza chấm dứt.

Việc lùi thời điểm bầu cử diễn ra trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh liên tục gây sức ép yêu cầu Chính quyền Palestine đẩy mạnh cải cách thể chế, trong đó có việc khôi phục tiến trình bầu cử đã bị đình trệ nhiều năm.

Tổng thống Abbas, 90 tuổi, lãnh đạo Chính quyền Palestine từ năm 2005. Nhiệm kỳ của ông trên thực tế đã kéo dài thêm khoảng 15 năm so với thời hạn ban đầu do các cuộc bầu cử liên tiếp bị hoãn hoặc hủy bỏ. Những lần trì hoãn trước đây thường được lý giải bởi bất đồng giữa phong trào Fatah cầm quyền và Hamas, cùng các tranh cãi liên quan đến việc tổ chức bỏ phiếu tại Đông Jerusalem.

Cử tri tham gia cuộc bầu cử địa phương tại thành phố Al-Bireh, thuộc khu vực Ramallah ở Bờ Tây, ngày 25/4/2026. Ảnh: Anadolu Ajansı.

Tuy nhiên, khả năng cuộc bầu cử diễn ra đúng kế hoạch vẫn còn bỏ ngỏ. Nhiều nhà phân tích lưu ý các cuộc bầu cử được công bố trước đây đều không diễn ra như dự kiến, trong khi tình hình chính trị Palestine vẫn tồn tại những chia rẽ sâu sắc giữa các lực lượng chủ chốt. Việc xác định thời điểm bầu cử cụ thể và đạt được đồng thuận giữa các phe phái sẽ là yếu tố quyết định khả năng hiện thực hóa cam kết mới của Tổng thống Abbas.

Thanh Giang