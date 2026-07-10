Palestine thông báo tổ chức bầu cử quốc hội lần đầu tiên sau hai thập kỷ

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 9/7 đã chính thức ký sắc lệnh tổ chức bầu cử Hội đồng Lập pháp Palestine (Quốc hội) vào ngày 28/11, đánh dấu cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên sau gần hai thập kỷ. Trong khi đó, cuộc bầu cử Tổng thống dự kiến diễn ra trong quý I/2027, song thời điểm cụ thể chưa được công bố.

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Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Ảnh: Ny times.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Chính quyền Palestine (PA) đang phải đối mặt với áp lực quốc tế ngày càng lớn về việc chứng minh tính chính danh và thực hiện các cải tổ chính trị. Theo sắc lệnh, cuộc bỏ phiếu sẽ được triển khai trên toàn bộ các vùng lãnh thổ Palestine, bao gồm Bờ Tây, Đông Jerusalem bị chiếm đóng và Dải Gaza. Đây sẽ là cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên kể từ năm 2006 và cuộc bầu cử Tổng thống đầu tiên kể từ năm 2005.

Theo giới quan sát, quyết định trên là kết quả của quá trình trao đổi và vận động ngoại giao giữa ban lãnh đạo Palestine với các đối tác chủ chốt, trong đó có Pháp và Saudi Arabia. Động thái này cũng phản ánh kỳ vọng của các nhà tài trợ quốc tế về việc Chính quyền Palestine (PA) thúc đẩy những cải cách thực chất đối với bộ máy quản trị và cơ cấu quyền lực, qua đó tạo cơ sở để giải ngân các gói viện trợ tài chính cấp thiết.

Tuy nhiên, tiến trình hướng tới ngày bỏ phiếu 28/11 vẫn phải đối mặt với hàng loạt thách thức trên thực địa vô cùng phức tạp. Bên cạnh việc phải có sự đồng thuận từ phía Israel để người dân tại Đông Jerusalem được tham gia bỏ phiếu, thách thức lớn nhất nằm ở Dải Gaza.

Cử tri bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu tạm thời trong cuộc bầu cử hội đồng địa phương ở Deir el-Balah, Dải Gaza, ngày 25/4/2026. Ảnh: The Times of Israel.

Cuộc xung đột khốc liệt thời gian qua đã tàn phá hơn 90% hạ tầng của dải đất này, khiến phần lớn trong số 2,1 triệu dân phải di tản và hệ thống đăng ký cử tri chưa được cập nhật, gây ra rào cản lớn về mặt hậu cần.

Tháng trước, Tổng thống Abbas cũng thông báo bầu cử Tổng thống sẽ được tổ chức vào đầu năm 2027, nhưng chưa xác nhận liệu ông có tiếp tục ra tranh cử hay không. Theo các cuộc thăm dò dư luận, nhiều người Palestine mong muốn tiến hành bầu cử và đổi mới bộ máy lãnh đạo, dù vẫn tỏ ra thận trọng về khả năng kế hoạch này được triển khai đúng tiến độ.

Thanh Giang

Nguồn: Al Jazeera, Anadolu Ajansı.