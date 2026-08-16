Afghanistan sau 5 năm Taliban trở lại nắm quyền

Afghanistan đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm 5 năm lực lượng Taliban trở lại nắm quyền sau khi quân đội Mỹ rút khỏi nước này, khép lại cuộc chiến kéo dài 20 năm. Trong 5 năm qua, chính quyền Kabul đã nỗ lực thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước trong khu vực, các nước Arab và một số nước khác nhằm tìm kiếm sự công nhận quốc tế và đã đạt được những thành tựu nhất định.

Afghanistan tổ chức các hoạt động kỷ niệm 5 năm lực lượng Taliban trở lại nắm quyền. Ảnh: AFP.

Chính quyền Taliban khẳng định đã thực hiện đầy đủ các cam kết trong Thỏa thuận Doha ký giữa Mỹ và lực lượng này năm 2020, trong đó có việc ngăn các tổ chức khủng bố sử dụng lãnh thổ Afghanistan để đe dọa Mỹ và các đồng minh.

Trong 5 năm qua, chính quyền Taliban cũng đã tập trung vào các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, gồm mở rộng đường sá, xây dựng cầu, phát triển các dự án đường sắt và đầu tư xây dựng khoảng 600 đập nước nhằm bảo vệ hoạt động sản xuất nông nghiệp và mở rộng hệ thống tưới tiêu. Chính quyền Taliban cho rằng những kết quả về bảo đảm an ninh, kiểm soát tham nhũng và phòng chống ma túy, cùng một số tiến bộ kinh tế và hạ tầng, là những thành tựu đáng kể.

Tuy nhiên, những thành quả này chưa giúp Afghanistan thoát khỏi tình trạng bị cô lập trên trường quốc tế. Chính quyền Taliban đã xây dựng quan hệ với một số cường quốc khu vực và các nước châu Á cũng như các nước Arab, song vẫn chưa nhận được sự công nhận chính thức rộng rãi từ cộng đồng quốc tế. Các nước phương Tây tiếp tục bày tỏ quan ngại về nhiều vấn đề, đặc biệt là quyền con người và quyền của phụ nữ.

Taliban vẫn hạn chế quyền tiếp cận giáo dục của nữ sinh. Ảnh: Paula Bronstein.

Một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất là việc Taliban hạn chế quyền tiếp cận giáo dục của nữ sinh. Các bé gái từ lớp 7 trở lên bị cấm học tại các trường phổ thông, trong khi phụ nữ cũng bị hạn chế làm việc tại nhiều cơ quan, tổ chức. Các trường đại học cũng đóng cửa đối với nữ sinh. Những chính sách này khiến Afghanistan tiếp tục đối mặt với sức ép quốc tế.

5 năm sau khi quân đội Mỹ rút khỏi Afghanistan, những tranh luận về tương lai đất nước vẫn xoay quanh câu hỏi liệu mô hình quản trị của Taliban có thể đáp ứng nguyện vọng của người dân, sau nhiều thập niên xung đột và bất ổn hay không.

Ngọc Liên

Nguồn: Al Jazeera.