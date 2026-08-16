Tổng thống Trump: Mỹ chuẩn bị giáng đòn mạnh vào kinh tế Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Washington đang chuẩn bị các biện pháp nhằm gia tăng sức ép đối với nền kinh tế Iran, trong bối cảnh xung đột giữa hai nước kéo dài gần 6 tháng, các cuộc đàm phán đình trệ và căng thẳng tiếp tục gia tăng quanh eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Mỹ ngày 15/8. Ảnh: NBC News.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Mỹ ngày 15/8, Tổng thống Trump cho biết, Washington đang chuẩn bị “giáng đòn mạnh” vào nền kinh tế Iran. Ông đồng thời tuyên bố không quan tâm liệu cuộc xung đột có kết thúc trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 hay không.

Xung đột kéo dài đã đẩy giá dầu và xăng tăng cao, trong khi các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran nhằm đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột lâu dài vẫn đình trệ. Các cuộc đụng độ không thường xuyên tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển dầu mỏ và hàng hóa qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman.

Các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: Al Jazeera.

Trong diễn biến liên quan, Iran và Oman đã đạt thỏa thuận về bản đồ các tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz sau nhiều tuần đàm phán kỹ thuật. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 15/8 cho biết, hai nước đã đạt tiến triển tích cực trong các cuộc thảo luận về việc thiết lập tuyến hàng hải an toàn. Theo ông Baghaei, Iran và Oman bắt đầu đàm phán khoảng 3 tháng trước, sau khi ký bản ghi nhớ ngày 18/6 về thiết lập các tuyến hàng hải an toàn. Hai bên hiện tiếp tục thảo luận một số vấn đề còn tồn đọng, trong đó có dự thảo tuyên bố chung giữa Tehran và Muscat.

Ông Baghaei nhấn mạnh thỏa thuận về tuyến hàng hải là thỏa thuận độc lập giữa Iran và Oman, hai quốc gia ven eo biển Hormuz, nhằm bảo đảm an toàn cho tàu thuyền và bảo vệ chủ quyền của hai nước. Ông cho biết các cuộc trao đổi sẽ tiếp tục cho đến khi các vấn đề còn lại được giải quyết.

Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) lên án vụ việc mà nước này cho là Iran tấn công hai tàu của Công ty Dầu khí quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) khi đang đi qua eo biển Hormuz. UAE cho biết vụ việc không gây thương vong.

Trong bối cảnh căng thẳng hàng hải gia tăng, các quốc gia vùng Vịnh đang thúc đẩy hợp tác nhằm tăng cường an ninh hàng hải. Theo Bộ Quốc phòng Saudi Arabia, 15 quốc gia đã ký tuyên bố thành lập một liên minh phòng thủ hàng hải đa quốc gia, tập trung bảo vệ hoạt động vận tải và thương mại tại Biển Đỏ, Vịnh Aden và eo biển Bab al-Mandab.

Minh Phương

Nguồn: AP, Aljazeera.