Ông Trump tiếp tục cảnh báo tấn công cơ sở hạt nhân ngầm tại núi Pickaxe của Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/7 tuyên bố Washington sẽ tấn công cơ sở hạt nhân ngầm Pickaxe của Iran nếu hai bên không đạt được thỏa thuận, đồng thời cho biết các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Iran thời gian qua đã phát đi những tín hiệu tích cực.

Ông Trump tiếp tục cảnh báo sẽ tấn công cơ sở hạt nhân ngầm tại núi Pickaxe của Iran. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn Fox News trước thềm cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông Trump khẳng định Mỹ nắm rõ tình hình tại núi Pickaxe và không cần thêm thông tin tình báo về cơ sở này. Ông cho biết Washington vẫn ưu tiên giải quyết bất đồng thông qua đàm phán, song nếu các cuộc thương lượng thất bại thì “sẽ phải phá hủy” cơ sở hạt nhân ngầm nói trên.

Đây là lần thứ hai trong vòng một tuần ông Trump công khai đề cập khả năng tấn công núi Pickaxe. Trước đó, ngày 21/7, ông cho biết Washington có thể sớm tiến hành hành động quân sự nhằm vào cơ sở này nếu Iran không đạt tiến triển trong đàm phán hạt nhân.

Núi Pickaxe nằm gần cơ sở hạt nhân Natanz thuộc tỉnh Isfahan, miền Trung Iran. Theo các chuyên gia và hình ảnh vệ tinh được các hãng tin quốc tế phân tích, đây được cho là một trong những cơ sở hạt nhân ngầm kiên cố nhất của Iran, được xây dựng sâu trong lòng núi và có khả năng chống chịu các loại bom xuyên phá thông thường. Cơ sở này chưa từng được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) thanh sát, làm gia tăng những lo ngại của phương Tây về mục đích sử dụng của công trình.

Núi Pickaxe nằm gần cơ sở hạt nhân Natanz thuộc tỉnh Isfahan, miền Trung Iran. Ảnh: CCTV

Cũng trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump khẳng định Iran không kiểm soát eo biển Hormuz, dù Tehran vẫn có khả năng gây gián đoạn hoạt động hàng hải bằng cách rải thủy lôi. Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố Washington đang kiểm soát an ninh tại tuyến hàng hải chiến lược này và chỉ những tàu được Mỹ cho phép mới có thể đi qua.

Trong khi đó, Iran cùng ngày khẳng định vẫn duy trì quyền kiểm soát hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, đồng thời bác bỏ thông tin cho rằng nước này đã đề nghị nối lại đàm phán với Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump tạm dừng chiến dịch không kích kéo dài hai tuần.

Vân Bình

Nguồn: CCTV, Reuters