Ông Trump: Đàm phán Mỹ-Iran sẽ tiếp tục, ưu tiên khả năng đạt thỏa thuận

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết không có quyết định mang tính kết luận nào được đưa ra trong cuộc gặp kín hôm 11/2 mà ông mô tả là “rất tốt” với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, song các cuộc đàm phán với Iran hướng tới một thỏa thuận sẽ tiếp tục được duy trì.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chào đón Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng ở Washington, D.C., Mỹ, ngày 11 tháng 2 năm 2026. Ảnh: Xinhua.

Viết trên mạng xã hội Truth Social sau cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: “Không có điều gì mang tính quyết định đạt được, ngoài việc tôi nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán với Iran phải tiếp tục để xem liệu một thỏa thuận có thể được hoàn tất hay không”.

Trước đó, phát biểu trước chuyến thăm Washington, Thủ tướng Netanyahu cho biết: “Tôi sẽ trình bày với Tổng thống quan điểm của chúng tôi về các nguyên tắc đàm phán (về Iran), những nguyên tắc cốt lõi quan trọng không chỉ đối với Israel mà với bất kỳ ai mong muốn hòa bình và an ninh ở Trung Đông.” Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, ông muốn các cuộc đàm phán bao gồm việc hạn chế chương trình tên lửa đạn đạo của Iran và cắt giảm quan hệ của Iran với các nhóm vũ trang như Hamas và Hezbollah.

Trong khi đó, cùng ngày 11/2, phát biểu tại lễ kỷ niệm 47 năm Cách mạng Hồi giáo năm 1979 ở Tehran, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho rằng rằng “bức tường thiếu tin cậy” do phương Tây tạo ra đang cản trở các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ, đồng thời khẳng định Iran sẽ không bao giờ chấp nhận những yêu cầu quá mức hay sức ép.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu tại Lễ kỷ niệm 47 năm ngày Cách mạng Hồi giáo thành công. Ảnh: Pars.

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi ngày 11/2 cho biết rằng ông tin Iran và Mỹ có thể đạt được một thỏa thuận hạt nhân tốt hơn Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) ký tháng 7/2015, song nhấn mạnh Iran sẽ không đàm phán về chương trình tên lửa hay các liên minh khu vực.

Washington và Tehran đã tiến hành các cuộc đàm phán gián tiếp hôm 6/2 tại thủ đô Muscat của Oman trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên vẫn âm ỉ và Mỹ tăng cường hiện diện quân sự gần Iran.

Hôm 10/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc triển khai thêm một nhóm tác chiến tàu sân bay thứ hai tới Trung Đông để chuẩn bị cho khả năng hành động quân sự nhằm vào Iran nếu đàm phán không đạt kết quả.

Thúy Hà

Nguồn: Xinhua/TRT