Không còn những đêm chạy lũ, lo sạt lở đất, nhiều hộ đồng bào Thái yên tâm về nhà mới

Sau những ngày sống trong thấp thỏm vì nguy cơ sạt lở, lũ quét đe dọa, 43 hộ dân ở bản Muỗng (nay là bản Trung Xuân), xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa đang từng bước ổn định cuộc sống ở khu tái định cư mới.

Video: Toàn cảnh Khu tái định cư Muỗng thuộc bản Trung Xuân, xã Trung Hạ.

Những ngày giữa tháng 8/2026, ghi nhận tại khu tái định cư Muỗng (thuộc bản Trung Xuân) là những ngôi nhà mới đang dần hoàn thiện mở ra một chặng đường an cư và hy vọng mới cho đồng bào Thái nơi đây.

Từ trên cao, khu tái định cư Muỗng hiện lên giữa núi rừng như một bức tranh bình yên. Những mái nhà mới đã lấp đầy khu dân cư, thay cho những tháng ngày người dân phải sống tạm vì nguy cơ sạt lở, lũ quét.

Tiếng cười nói giữa khu tái định cư hôm nay thể hiện niềm vui của người dân khi được sống trong những căn nhà kiên cố, từng bước ổn định cuộc sống, không còn những đêm phải chạy khỏi lũ quét, sạt lở đất.

Người dân khu tái định cư Muỗng chia sẻ, việc phải rời bỏ nơi ở cũ vì nguy cơ sạt lở là một quyết định không dễ dàng. Nhưng mỗi viên gạch được lát xuống, mỗi cột nhà được dựng lên hôm nay đều mang theo hy vọng về một cuộc sống bình yên, tươi sáng hơn ở nơi ở mới.

Những căn nhà xây kiên cố xen cùng nếp nhà sàn truyền thống của đồng bào Thái tạo nên diện mạo mới cho khu tái định cư Muỗng. Sau gần 2 năm sống tạm trong lán, người dân bắt đầu làm quen với cuộc sống mới trên những nền đất an toàn, ổn định hơn.

Ông Hà Văn Thuật (37 tuổi) chia sẻ niềm vui khi cuộc sống của người dân trong bản ngày càng ổn định sau khi chuyển về nơi ở mới: “Có nơi ở ổn định hơn, ai cũng yên tâm”.

Anh Hà Văn Ngọc (36 tuổi) cho biết, sau đợt mưa lớn năm 2024, quả đồi phía trước khu dân cư xuất hiện nhiều vết nứt lớn có nguy cơ sạt lở, lũ quét đe dọa trực tiếp đến nhà cửa và tính mạng, khiến hàng chục hộ dân phải sơ tán, dựng lán tạm để chờ nơi ở mới.

Theo anh Ngọc, “Về ở nhà mới yên tâm hơn, không còn những đêm lo núi lở, lũ quét”.

Tại khu tái định cư Muỗng, cây cầu mới bắc qua sông Lò nối khu tái định cư với trung tâm xã và các khu vực lân cận, rút ngắn khoảng cách đi lại của người dân. Con đường đến trường của trẻ em vùng tái định cư nay cũng thuận lợi hơn, giúp phụ huynh yên tâm hơn mỗi khi mùa mưa bão về.

Tiếng nô đùa của trẻ thơ cho thấy cuộc sống của đồng bào đang dần trở lại bình thường sau những tháng ngày bất an trước nỗi lo núi lở, lũ quét.

Không chỉ nhà ở, hạ tầng giao thông và các công trình thiết yếu như điện, nước, đường giao thông cũng được đầu tư, tạo nền tảng để người dân ổn định cuộc sống lâu dài.

Người dân nơi đây cho rằng, có một nơi ở an toàn, ổn định sẽ giúp họ có thêm điểm tựa để tính chuyện làm ăn, sản xuất và nuôi con ăn học.

Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Trung Hạ Nguyễn Thành Phúc (thứ 2 từ phải sang) cho biết, hiện 43 hộ dân bản Muỗng (cũ) nay là bản Trung Xuân đã về nhà mới ở khu tái định cư trước mùa mưa bão, chấm dứt cảnh người dân phải sống tạm, chạy lũ suốt hai năm qua.

Những căn nhà mới giữa vùng núi Trung Xuân không chỉ là nơi ở. Đó còn là dấu mốc khép lại những ngày sống trong thấp thỏm trước nguy cơ sạt lở, mở ra hành trình an cư, lập nghiệp mới cho người dân nơi đây.

Đặng Trung - Hoàng Đông