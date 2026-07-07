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Ông Trump để ngỏ khả năng đưa Thổ Nhĩ Kỳ trở lại chương trình F-35

Thu Uyên
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(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là sẵn sàng xem xét khả năng đưa Thổ Nhĩ Kỳ trở lại chương trình tiêm kích tàng hình F-35, trong bối cảnh ông tới Ankara tham dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO và dự kiến có cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan.

Ông Trump để ngỏ khả năng đưa Thổ Nhĩ Kỳ trở lại chương trình F-35

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là sẵn sàng xem xét khả năng đưa Thổ Nhĩ Kỳ trở lại chương trình tiêm kích tàng hình F-35, trong bối cảnh ông tới Ankara tham dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO và dự kiến có cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan.

Ông Trump để ngỏ khả năng đưa Thổ Nhĩ Kỳ trở lại chương trình F-35

Tổng thống Mỹ Donald Trump vàTổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: Reuters.

Theo các quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ, ông Trump dự kiến sẽ bày tỏ với nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ rằng, Washington sẵn sàng xem xét khôi phục quyền tiếp cận chương trình F-35 của Ankara. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ vẫn còn bất đồng về phương án xử lý những rào cản pháp lý và các hạn chế do Quốc hội Mỹ đặt ra. Một số nguồn tin cho rằng hai nhà lãnh đạo có thể trao đổi thêm về vấn đề này thông qua các kênh ngoại giao.

Hiện Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Quan hệ quốc phòng giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ rơi vào căng thẳng từ năm 2019 sau khi Ankara mua hệ thống phòng không S-400 của Nga. Động thái này khiến Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt và loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình phát triển cũng như mua sắm tiêm kích Lockheed Martin F-35 Lightning II. Quốc hội Mỹ cũng quy định không chuyển giao F-35 cho Ankara khi nước này vẫn sở hữu hệ thống S-400, với lý do lo ngại ảnh hưởng đến an ninh của dòng tiêm kích thế hệ thứ năm. Thông tin trên được xem là dấu hiệu cho thấy quan hệ giữa Washington và Ankara đang có chiều hướng cải thiện.

Ông Trump để ngỏ khả năng đưa Thổ Nhĩ Kỳ trở lại chương trình F-35

Máy bay F 35 của Mỹ. Ảnh: EPA.

Diễn biến này cũng thu hút sự chú ý khi cùng ngày Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu công khai bày tỏ quan điểm phản đối việc Mỹ chuyển giao F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Netanyahu cho rằng, việc Ankara sở hữu F-35 có thể làm thay đổi cán cân sức mạnh quân sự tại Trung Đông, đồng thời nhấn mạnh Mỹ cần duy trì ưu thế trên không của Israel trong khu vực. Ông cũng khẳng định, quan hệ giữa mình và Tổng thống Trump vẫn “rất tốt”, bác bỏ các đồn đoán về bất đồng giữa hai nhà lãnh đạo.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters.

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#Hội nghị thượng đỉnh NATO #Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ #Chương trình #Ankara #Tổng thống mỹ donald trump #Tổng thống thổ nhĩ kỳ #Tiêm kích tàng hình #Hệ thống phòng không #Washington

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