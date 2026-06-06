Mỹ phê duyệt thương vụ bán vũ khí trị giá gần 3 tỷ USD cho Anh, Đan Mạch và Kuwait

Mỹ vừa phê duyệt các thương vụ bán vũ khí cho Anh, Đan Mạch và Kuwait với tổng trị giá gần 3 tỷ USD, bao gồm tên lửa tấn công tầm xa, hệ thống bảo vệ máy bay và các nền tảng chống thiết bị bay không người lái (UAV). Trong đó, gói bán lớn nhất dành cho Kuwait, với giá trị ước tính 1,98 tỷ USD, bao gồm các nền tảng chống UAV cùng các thiết bị liên quan.

Mỹ thông qua thương vụ bán vũ khí trị giá gần 3 tỷ đô la cho Anh, Đan Mạch và Kuwait. Ảnh: SNX.

Trong thông báo ngày 5/6, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: “Thương vụ đề xuất sẽ nâng cao năng lực của Kuwait trong việc đối phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai thông qua việc cung cấp các khả năng vô hiệu hóa UAV bằng biện pháp điện tử và tác động động năng.”

Gói trang bị bao gồm các nền tảng Roadrunner-Munition và Anvil-Kinetic, hộp phóng, hệ thống chỉ huy và kiểm soát, tháp giám sát mặt đất, tháp giám sát hàng hải, hệ thống tác chiến điện từ, trung tâm tác chiến chiến thuật, máy phát điện, đào tạo, phát triển phần mềm và hỗ trợ hậu cần. Nhà thầu chính của thương vụ với Kuwait là công ty Anduril Industries có trụ sở tại Costa Mesa, bang California.

Trong một thông báo riêng, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã phê duyệt thương vụ trị giá khoảng 842 triệu USD với Đan Mạch, bao gồm 200 tên lửa AGM-158 cùng các thiết bị liên quan. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, “thương vụ đề xuất sẽ tăng cường năng lực của Đan Mạch trong việc ứng phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai bằng cách cung cấp cho Không quân Hoàng gia Đan Mạch khả năng tiến hành các cuộc tấn công chính xác tầm xa, qua đó nâng cao năng lực tác chiến của phi đội tiêm kích F-35.” Nhà thầu chính của thương vụ này là Lockheed Martin, có trụ sở tại Orlando, bang Florida.

Trong khi đó, Anh được phê duyệt mua hệ thống đối phó hồng ngoại dành cho máy bay cỡ lớn AN/AAQ-24 (LAIRCM) cùng các thiết bị liên quan với tổng giá trị ước tính 160 triệu USD. Đề nghị mua sắm của Anh bao gồm 36 cụm tháp pháo laser Guardian, 18 bộ xử lý thay thế cho hệ thống LAIRCM AN/AAQ-24(V)N, cùng các cảm biến cảnh báo tên lửa, thiết bị hỗ trợ, phần mềm, phụ tùng dự phòng và hỗ trợ hậu cần.

Máy bay MH-47G được trang bị hệ thống đối phó hồng ngoại cỡ lớn AN/AAQ-24 (LAIRCM) mới. Ảnh: Theaviationist.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: “Thương vụ đề xuất sẽ nâng cao năng lực của Vương quốc Anh trong việc đối phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai bằng cách cung cấp khả năng bảo vệ hiện đại cho các nền tảng vận tải hàng không cỡ lớn, bảo đảm khả năng sẵn sàng tác chiến của Không quân Hoàng gia Anh.” Nhà thầu chính của thương vụ với Anh là Boeing, có trụ sở tại Arlington, bang Virginia.

Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh các thương vụ được đề xuất sẽ không làm thay đổi cán cân quân sự cơ bản tại các khu vực liên quan và không gây ảnh hưởng bất lợi đến năng lực sẵn sàng quốc phòng của Mỹ.

Các thông báo được Cục Chính trị - Quân sự thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ công bố theo quy trình Bán vũ khí cho nước ngoài (FMS) của Mỹ. Việc thông báo lên Quốc hội không đồng nghĩa hợp đồng cuối cùng đã được ký kết, nhưng đây là một bước quan trọng trong quá trình phê duyệt thương vụ.

Thúy Hà