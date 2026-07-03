Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ quyết tâm gỡ bỏ rào cản cốt lõi trong hợp tác quốc phòng

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan ngày 2/7 cho biết Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Mỹ Donald Trump đều thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt mà Washington áp đặt đối với Ankara theo Đạo luật Chống các đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA), qua đó mở ra kỳ vọng mới cho hợp tác quốc phòng song phương, đặc biệt là chương trình tiêm kích F-35.

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Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan Ảnh: Mansethaber.

Trả lời phỏng vấn kênh CNN Turk, ông Fidan cho biết hai nhà lãnh đạo đã thống nhất quan điểm trong cuộc gặp tại Nhà Trắng vào tháng 9 năm ngoái và giao các thành viên nội các phối hợp tìm giải pháp. Theo ông, CAATSA hiện là trở ngại mang tính thể chế lâu dài duy nhất trong quan hệ song phương. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh tiến trình dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt vẫn phụ thuộc vào quy trình xem xét và phê chuẩn của Quốc hội Mỹ, dù chính quyền hai nước đều có ý chí chính trị rõ ràng.

Ngoại trưởng Fidan cũng cho biết trong vài năm qua, nhiều biện pháp hạn chế do các đồng minh NATO áp đặt đối với Thổ Nhĩ Kỳ đã được dỡ bỏ thông qua đối thoại ngoại giao, trong đó Canada là một trong những trường hợp mới nhất. Theo ông, Ankara đang tiếp tục thúc đẩy mở rộng hợp tác với các đối tác sau khi các rào cản được gỡ bỏ.

Đề cập quan hệ song phương, ông Fidan cho rằng hợp tác giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ trong các lĩnh vực thương mại, kinh tế, công nghệ và giáo dục vẫn phát triển bất chấp những bất đồng chính trị theo từng giai đoạn. Ông nhận định việc Mỹ điều chỉnh chính sách đối với Syria dưới nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump đã góp phần tháo gỡ một trong những bất đồng lớn nhất giữa hai đồng minh.

Liên quan hợp tác quốc phòng, Ngoại trưởng Fidan cho biết Ankara đang nỗ lực loại bỏ các hạn chế ảnh hưởng đến hợp tác quốc phòng với Washington, bao gồm việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt theo CAATSA và giải quyết những vướng mắc khác. Ông cho rằng không có lý do hợp lý để hạn chế bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ trong khi Mỹ vẫn cung cấp số lượng lớn vũ khí cho nhiều quốc gia không thuộc NATO.

Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, Hakan Fidan, việc nối lại hoạt động mua bán F-35 có thể được xem xét sau khi các biện pháp trừng phạt theo CAATSA được dỡ bỏ. Ảnh: ekathimerini.

Về khả năng Thổ Nhĩ Kỳ quay trở lại chương trình máy bay chiến đấu F-35, ông Fidan cho rằng cần tách bạch giữa việc dỡ bỏ lệnh cấm bán máy bay và việc khôi phục tư cách đối tác sản xuất của Ankara. Theo ông, việc nối lại hoạt động mua bán F-35 có thể được xem xét sau khi các biện pháp trừng phạt theo CAATSA được dỡ bỏ, trong khi việc tái gia nhập chương trình sản xuất sẽ cần một quyết định riêng của các thành viên tham gia dự án F-35.

Ông Fidan cũng xác nhận Tổng thống Donald Trump sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại Ankara vào tuần tới theo lời mời của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, đồng thời cho rằng sự kiện này phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh môi trường an ninh và địa chính trị quốc tế đang có nhiều biến động.

Thanh Vân

Nguồn: Aa.