Mỹ thúc đẩy hợp tác quốc phòng với Thổ Nhĩ Kỳ

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy một gói hợp tác quốc phòng với Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có kế hoạch bán động cơ phản lực F110 trị giá khoảng 750 triệu USD để trang bị cho máy bay chiến đấu nội địa KAAN của Ankara.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: Reuters

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 24/6 cho biết, chính quyền đang xem xét các điều kiện pháp lý liên quan đến khả năng nối lại hợp tác quốc phòng với Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm cả việc bán máy bay chiến đấu F-35 Lightning II. Theo ông Vance, Tổng thống Mỹ đã chỉ đạo các cơ quan liên quan đánh giá toàn diện vấn đề này nhằm bảo đảm tuân thủ luật pháp Mỹ.

Theo truyền thông Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, chính quyền Trump đã thông báo với Quốc hội về kế hoạch tiếp tục thương vụ bán các động cơ F110 do General Electric sản xuất. Loại động cơ này dự kiến được sử dụng cho chương trình máy bay chiến đấu thế hệ mới KAAN do Thổ Nhĩ Kỳ tự phát triển.

Được biết, chính quyền đang duy trì trao đổi thường xuyên với Quốc hội về thương vụ và coi đây là bước đi nhằm tăng cường hợp tác với một đồng minh quan trọng trong NATO. Động thái này cũng được xem là tín hiệu tích cực trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra vào tháng tới, nơi Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Một chiếc máy bay phản lực F-35 trình diễn tại Triển lãm Hàng không Dubai ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, ngày 17/11/2025. Ảnh: Reuters

Quan hệ quốc phòng Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ gặp khó khăn từ năm 2019 khi Washington loại Ankara khỏi chương trình F-35 sau thương vụ mua hệ thống phòng không S-400 của Nga. Trong khi Mỹ cho rằng S-400 không tương thích với NATO và có thể gây rủi ro cho F-35, Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ quan điểm này và phản đối quyết định đình chỉ tham gia chương trình.

Giới quan sát nhận định việc Mỹ xem xét nối lại một số thương vụ quốc phòng với Thổ Nhĩ Kỳ có thể góp phần cải thiện quan hệ song phương, đồng thời mở đường cho các cuộc thảo luận sâu rộng hơn về tương lai hợp tác quân sự giữa hai đồng minh NATO.

Minh Phương