Những kỹ sư đam mê nghiên cứu khoa học

Tỉnh Thanh Hóa hiện có 31 doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN), 1 chi nhánh doanh nghiệp KH&CN của tỉnh ngoài, hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Đây là những đơn vị tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng đưa KH&CN trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Từ môi trường ấy đã xuất hiện nhiều kỹ sư say mê nghiên cứu, sáng tạo ra nhiều công trình, sản phẩm có giá trị, được ứng dụng vào thực tiễn, khẳng định vai trò của đội ngũ trí thức KH&CN xứ Thanh.

Kỹ sư Lê Trạc Đồng (bên phải) hướng dẫn công nhân sử dụng robot phun sơn tĩnh điện.

Từ nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, năm 2015 kỹ sư Nguyễn Văn Tư, Giám đốc Công ty TNHH Quảng cáo Ánh Dương, phường Hạc Thành đã nghiên cứu thành công quy trình chế tạo máy sấy áp suất thấp, tự động đối lưu luồng khí. Công ty TNHH Quảng cáo Ánh Dương đã sản xuất 2 loại máy sấy áp suất thấp, tự động đối lưu luồng khí ADT9-2017 và ADT8-2017, được chứng nhận quyền sở hữu trí tuệ. Đây là loại máy sấy tĩnh, vỉ ngang, sử dụng các khay inox 304 chứa sản phẩm sấy, buồng sấy kín và được hút chân không xuống áp suất thấp, có khoảng nhiệt độ sấy từ 30OC - 180OC. Vì vậy, có thể sử dụng sấy đa dạng các chủng loại sản phẩm, tính chất sinh học, hương vị, màu sắc, hình dáng của sản phẩm được giữ lại ở mức cao, tiết kiệm điện năng, được ứng dụng trong sản xuất thuốc, chế biến thực phẩm, chế biến lâm sản. Sản phẩm này cũng đã đoạt Giải thưởng KH&CN tỉnh Thanh Hóa năm 2023.

Ông Đặng Ngọc Tính, Giám đốc Công ty TNHH Dream F Vina, xã Đồng Tiến, cho biết: Nhận thấy, máy sấy áp suất thấp, tự động đối lưu luồng khí do kỹ sư Nguyễn Văn Tư nghiên cứu, chế tạo có nhiều ưu điểm, từ năm 2019 công ty đã hợp tác với kỹ sư Nguyễn Văn Tư để đưa vào sản xuất phục vụ việc sấy lâm sản. Sản phẩm sau khi sấy giữ được màu sắc tự nhiên, thân thiện với môi trường, được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Ngoài dự án “Hoàn thiện quy trình công nghệ chế tạo máy sấy áp suất thấp, tự động đối lưu luồng khí”, kỹ sư Nguyễn Văn Tư còn chủ trì thực hiện thành công 2 dự án cấp tỉnh và được xếp loại xuất sắc, đó là “Máy chế bản chân không AD-BBB” và “Máy điêu khắc kim loại”. Không những vậy, ông đã chế tạo thành công máy in mạch điện, máy khắc xung, máy điều chế vàng, máy khử khí độc.

Kỹ sư Nguyễn Văn Tư chia sẻ: “Là doanh nghiệp KH&CN chuyên sản xuất hàng mỹ nghệ, quà tặng, sản xuất con dấu và khắc bản kim loại, để tạo ra những sản phẩm có chất lượng, thân thiện với môi trường, không có con đường nào khác là chúng tôi phải đổi mới công nghệ, tối ưu hóa sản phẩm. Vì vậy, trong suốt gần 30 năm qua, bản thân tôi không ngừng tìm tòi, sáng tạo, đưa công nghệ mới vào sản xuất. Năm 2024 tôi vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận là 1 trong 10 trí thức KH&CN tiêu biểu của tỉnh. Đó là nguồn động lực to lớn để tôi tiếp tục nỗ lực sáng tạo, nghiên cứu đưa những công nghệ mới phục vụ sản xuất và cuộc sống.

Năm 2012, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành cơ khí chế tạo Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh, kỹ sư Lê Trạc Đồng về công tác tại Phòng Kỹ thuật, Công ty CP Thiết bị giáo dục Hồng Đức. Dù mới ngoài 30 tuổi nhưng kỹ sư Lê Trạc Đồng, Phó Giám đốc Nhà máy sản xuất thuộc Công ty CP Thiết bị giáo dục Hồng Đức là tác giả của hơn 50 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được ứng dụng vào thực tiễn góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm hàng tỷ đồng cho công ty. Anh là trí thức KH&CN trẻ tuổi nhất của tỉnh Thanh Hóa được vinh danh năm 2024 và giành giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần IV - năm 2023 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng.

Sáng kiến “Chế tạo robot phun sơn tĩnh điện” do anh làm chủ nhiệm đề tài là 1 trong những sáng kiến tiêu biểu, đoạt Giải ba Hội thi sáng tạo khoa học - kỹ thuật lần thứ 12 của tỉnh và được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng Bằng Lao động sáng tạo. Chia sẻ về sáng kiến này, kỹ sư Lê Trạc Đồng cho biết: Trước đây, bộ phận sơn tĩnh điện của Công ty CP Thiết bị giáo dục Hồng Đức mỗi năm sử dụng trên 100 tấn bột sơn. Quy trình sơn tĩnh điện qua một dây chuyền khép kín. Trong quá trình phun sơn tại 2 buồng đều phải bố trí 3 công nhân dùng súng phun sơn để phun bổ sung bột sơn cho các sản phẩm, làm tăng chi phí và sản phẩm lại lỗi khá nhiều. Tôi cùng một số anh em trong Tổ cơ điện của công ty đã nghiên cứu giải pháp “Chế tạo robot phun sơn tĩnh điện” thay thế con người trong quá trình phun sơn. Do robot chạy và phun sơn tự động với nhiều đầu súng được gắn lên tay robot nên chỉ cần 1 thợ hỗ trợ đặt hành trình và có thể trám các góc của chi tiết tay robot không phun tới. Robot phun sơn tĩnh điện đã góp phần giảm lỗi sản phẩm, không gây ô nhiễm cho môi trường làm việc, mỗi năm làm lợi cho công ty trên 300 triệu đồng.

Tháng 8/2025 anh được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng Bằng lao động sáng tạo với sáng kiến “Chế tạo máy ghép gỗ tự nhiên”. Máy ghép gỗ nhỏ gọn vừa với chi tiết sản phẩm, dễ sử dụng, thao tác được nhiều loại kích thước, vật tư dễ thay thế khi hỏng, tiết kiệm cho công ty trên 1 tỷ đồng.

Phó Giám đốc Công ty CP Thiết bị giáo dục Hồng Đức Vũ Ngọc Tuấn cho biết: "Lê Trạc Đồng là kỹ sư trẻ, say mê nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật. Anh là nhân tố góp phần lan tỏa phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong đội ngũ cán bộ, công nhân của công ty”.

Câu chuyện về kỹ sư Nguyễn Văn Tư và kỹ sư Lê Trạc Đồng chỉ là 2 trong số nhiều trí thức KH&CN của tỉnh đang miệt mài nghiên cứu, tìm tòi giải pháp mới ứng dụng vào thực tiễn đời sống. Họ không chỉ khẳng định niềm đam mê sáng tạo, mà còn góp phần lan tỏa phong trào đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất lao động, xây dựng doanh nghiệp KH&CN phát triển bền vững.

Bài và ảnh: Hoàng Mai