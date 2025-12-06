Vượt lên nghịch cảnh để làm giàu

Sinh ra trong một gia đình thuần nông tại vùng quê nghèo thôn Mỹ Lợi, xã Thành Vinh, cũng như nhiều thanh niên khác, năm 2008, khi mới 18 tuổi, anh Trương Văn Minh lập gia đình và ra ở riêng. Đến năm 2010, hai vợ chồng sinh được con gái đầu lòng, tưởng đâu cuộc sống vợ chồng vậy là viên mãn, nhưng bất ngờ anh đổ bệnh nằm liệt giường. Mọi nguồn lực kinh tế tích lũy của gia đình, vay mượn của người thân, bạn bè đều đổ vào việc chữa trị cho anh. Không chịu được khó khăn, người vợ đã bỏ đi và để lại đứa con thơ cho anh chăm sóc. Không tiền, nợ nần, bệnh tật, con thơ nên cuộc sống của anh gần như đi vào bế tắc. Anh Minh chia sẻ: “Lúc đó cuộc sống của tôi gần như đi vào ngõ cụt, nhưng nghĩ đến con thơ nên tôi đã gắng gượng vượt qua”.

Ngôi nhà khang trang của gia đình anh Trương Văn Minh ở thôn Mỹ Lợi, xã Thành Vinh đang trong quá trình hoàn thiện.

Không cam tâm với số phận, anh Minh bắt đầu làm lại từ 2ha vườn đồi của bố mẹ để lại. Tuy nhiên sức khỏe yếu, không có vốn đầu tư nên những năm đầu thu hoạch từ vườn chỉ đủ trang trải sinh hoạt hàng ngày cho 2 bố con. Cơ duyên đến khi năm 2017 gia đình anh được trao tặng 1 con bò mẹ giống trong dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và số vốn từ các chương trình hỗ trợ giảm nghèo của địa phương. Anh đã chuyển đổi 2ha trồng mía kém hiệu quả sang trồng sả. Từ bò giống ban đầu, anh đã nhân đàn lên nhiều con. Từ đây, thu nhập của gia đình đã có đồng ra, đồng vào và tích cóp một phần để trả nợ.

Năm 2022, sau khi tìm hiểu và được bồi dưỡng kiến thức thông qua các lớp đào tạo nghề do UBND xã Thành Vinh (cũ) phối hợp với các đơn vị tổ chức, anh Minh bắt tay vào xây dựng mô hình chăn nuôi hươu sao giống và lấy nhung. Đây là một mô hình kinh tế bền vững, ít rủi ro và dễ chăm sóc nếu áp dụng đúng kỹ thuật. Anh đã bán đàn bò kết hợp với vốn vay và nguồn hỗ trợ của địa phương để đầu tư chuồng trại, mua 1 cặp hươu giống. Bên cạnh việc chăm sóc, anh Minh còn tìm tòi, bố trí hệ thống chuồng trại một cách hợp lý, khoa học, thoáng mát, đảm bảo vệ sinh môi trường, nhằm cho hươu phát triển tốt và phòng tránh dịch bệnh. Từ cặp hươu giống ban đầu, đến nay, đàn hươu của gia đình đã có 7 con. Anh Minh cho biết: “Trung bình mỗi con hươu trưởng thành cho thu lãi từ 10 - 15 triệu đồng từ việc bán nhung hươu tươi. Ngoài ra, nếu chế biến ra các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe từ nhung hươu, thu nhập sẽ còn tăng cao hơn nữa”. Ngoài việc bán nhung hươu tươi, anh Minh còn phối giống, cho hươu sinh sản để bán giống. Sau khi hươu con được 3 - 4 tháng, có thể xuất bán với giá từ 20 - 25 triệu đồng/con hươu đực và từ 15 - 20 triệu đồng/con hươu cái.

Cần cù, chịu khó, cầu tiến học hỏi, dám nghĩ, dám làm đã giúp gia đình anh Minh dần thoát nghèo, ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu. Tuy giai đoạn đầu còn gặp nhiều khó khăn nhưng anh Minh bước đầu đã thành công với mô hình kinh tế kết hợp nuôi hươu, trồng sả, mang lại nguồn thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.

Bằng số tiền tích cóp, tháng 6/2025, anh đã đầu tư hơn 1 tỷ đồng để xây dựng ngôi nhà khang trang. “Dù cần nhiều vốn để đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi, sản xuất nhưng tôi đã dành tiền xây nhà để hai bố con có chỗ ở ổn định. Niềm vui lớn nhất của tôi lúc này là cô con gái chăm ngoan, học giỏi, được bạn bè, thầy cô quý mến", anh Minh hồ hởi khoe.

Bằng tinh thần tự lực vươn lên, anh Trương Văn Minh xứng đáng là tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế gia đình tại địa phương. Câu chuyện vượt khó vươn lên thoát nghèo làm giàu của anh cũng là động lực để các thanh niên, hộ nông dân không ngừng nỗ lực phấn đấu, xây dựng một cuộc sống ấm no từ chính sức lao động của mình.

Bài và ảnh: Minh Khanh