Người thổi hơi ấm “số” vào đặc sản vùng cao

Sinh ra và lớn lên ở xã biên giới Mường Lát, cô giáo Lò Thị Quyến thấu hiểu nỗi vất vả của người dân quê mình, tuy có nhiều sản vật truyền thống nhưng vẫn loay hoay chưa tìm được đầu ra ổn định. Vì vậy, trong lòng cô vẫn canh cánh ước mong làm điều gì đó để giúp quê hương đổi thay.

Cô giáo Lò Thị Quyến giới thiệu sản phẩm thịt trâu gác bếp “Dì ốc”.

Nhận thấy món thịt trâu gác bếp - một đặc sản truyền thống của đồng bào Thái vùng cao Mường Lát luôn được khách ưa chuộng, từ suy nghĩ giữ nghề của cha ông, cô bắt tay vào làm thử, vừa để phục vụ gia đình, vừa bán cho bạn bè, đồng nghiệp. Và thế là ý tưởng khởi nghiệp đưa thịt trâu gác bếp thành sản phẩm hàng hóa hình thành. Nhưng, để đưa sản phẩm ra thị trường không hề dễ do thiếu kênh quảng bá. Giữa lúc còn loay hoay tìm hướng đi, chương trình chuyển đổi số quốc gia được triển khai về địa phương đã mở ra cho cô hướng đi mới. Cô bắt đầu học cách chụp ảnh, quay video, viết bài giới thiệu rồi đăng tải lên các nền tảng xã hội như facebook, zalo, tiktok. Những hình ảnh mộc mạc về quy trình tẩm ướp, hong thịt trâu được cô chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khách hàng.

Cô Quyến tâm sự: “Ban đầu tôi thử đưa sản phẩm lên mạng xem có ai mua không, ai ngờ chỉ sau vài tuần đơn hàng đã về tới tấp. Ngày trước, mình nghĩ mạng xã hội chỉ để liên lạc, giờ mới thấy nó là cầu nối để đưa đặc sản vùng cao đi khắp đất nước”.

Để nâng cao giá trị của sản phẩm, cô thành lập cơ sở chế biến thịt trâu gác bếp “Dì ốc”. Từ vài chục cân thịt trâu gác bếp mỗi tháng, nay sản phẩm thịt trâu gác bếp “Dì ốc” của cô đã có sản lượng tiêu thụ ổn định hàng trăm cân/tháng, trở thành sản phẩm OCOP 3 sao của địa phương. Không chỉ tạo việc làm cho người thân trong gia đình, cơ sở của cô còn giúp nhiều phụ nữ trong thôn có thêm thu nhập. Ngoài ra, cô còn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm cho các hội viên phụ nữ, thanh niên trong xã. Nhiều buổi sinh hoạt chi hội, cô trở thành “giáo viên đặc biệt”, hướng dẫn họ cách chụp ảnh sản phẩm, đăng bài bán hàng, tạo mã QR thanh toán, cách giao hàng trực tuyến...

Chủ tịch UBND xã Mường Lát Trịnh Văn Bắc, cho biết: “Mô hình thịt trâu gác bếp “Dì ốc” của cô Lò Thị Quyến là điển hình tiêu biểu trong thực hiện chuyển đổi số gắn với phát triển sản phẩm OCOP. Thành công của cô không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình, tạo việc làm tại chỗ, mà còn là nguồn cảm hứng, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong cộng đồng”.

Với những nỗ lực và đóng góp thiết thực, mới đây cô giáo Lò Thị Quyến vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Bài và ảnh: Thiện Nhân