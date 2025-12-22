Chủ tịch công đoàn cơ sở tận tâm vì người lao động

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của doanh nghiệp, công đoàn Công ty (CT) TNHH Giày Rollsport Việt Nam luôn khẳng định vai trò là cầu nối tin cậy giữa người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động. Góp phần quan trọng vào kết quả đó là sự nỗ lực, tận tâm của anh Nguyễn Văn Tý, Chủ tịch Công đoàn cơ sở CT TNHH Giày Rollsport Việt Nam - người luôn dành trọn tâm huyết vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ.

Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Giày Rollsport Việt Nam Nguyễn Văn Tý (bên phải) trao Kỷ niệm chương cho người lao động tại lễ tôn vinh cán bộ, công nhân viên tiêu biểu, xuất sắc năm 2025.

CT TNHH Giày Rollsport Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của Đài Loan, chuyên sản xuất gia công giày dép xuất khẩu, giải quyết việc làm cho gần 19.000 lao động. Xuất phát từ thực tiễn doanh nghiệp có số lượng lao động đông, làm việc theo ca kíp, cường độ cao, anh Nguyễn Văn Tý xác định rõ: Muốn NLĐ yên tâm gắn bó lâu dài thì trước hết phải chăm lo tốt đời sống, bảo vệ đầy đủ quyền lợi của họ. Trên cương vị chủ tịch công đoàn cơ sở, anh chủ động cùng ban chấp hành công đoàn tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung nội quy lao động để phù hợp với thực tế sản xuất và bảo đảm quyền lợi của NLĐ. Đồng thời, thương lượng với chủ sử dụng lao động, ký kết và bổ sung thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi hơn so với luật cho NLĐ, như: mức lương của công nhân sau thử việc ký hợp đồng chính thức cao hơn ít nhất 12% so với lương tối thiểu vùng; tăng thêm các khoản phụ cấp (phụ cấp chức vụ từ 300.000 đồng - 7.100.000 đồng/người/tháng; ngoại ngữ từ 200.000 đồng - 3.000.000 đồng/người/tháng; thâm niên từ 150.000 đồng - 800.000 đồng/người/tháng); trợ cấp ca đêm 20.000 đồng/người/ngày; trợ cấp tiền cơm cho công nhân tan ca từ 2h/ngày trở lên 20.000 đồng/người/ngày; NLĐ tăng ca trong ngày từ 3 giờ trở lên thì được hưởng thêm một khoản trợ cấp tương ứng 30 phút tiền lương tăng ca của NLĐ; thưởng đào tạo thăng chức 600.000 đồng/người/tháng... Qua đó, góp phần cải thiện thu nhập, tạo động lực làm việc và củng cố niềm tin của NLĐ đối với doanh nghiệp và tổ chức công đoàn.

Không chỉ dừng lại ở việc chăm lo thu nhập, anh Nguyễn Văn Tý còn đặc biệt quan tâm đến đời sống tinh thần của công nhân lao động. Công đoàn duy trì tốt việc hàng tháng phối hợp với lãnh đạo CT tổ chức thăm hỏi và trao quà cho 13 gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 2.000.000 đồng/công nhân/lần. Định kỳ hàng năm, tổ chức lễ tôn vinh cho 300 đoàn viên, NLĐ tiêu biểu, xuất sắc và tặng giấy khen cho hàng trăm tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn. Hàng năm, công đoàn phối hợp với lãnh đạo DN tổ chức chương trình “Tết sum vầy” cho NLĐ; trong đó CT hỗ trợ một phần kinh phí trong chương trình “Tết sum vầy” để công đoàn chi trực tiếp cho những công nhân lao động nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp các ngày lễ 30/4, 2/9, Tết Dương lịch, CT thưởng cho NLĐ 50.000 đồng/người/ngày... Những hoạt động thiết thực ấy đã tạo nên không khí đoàn kết, gắn bó trong tập thể NLĐ.

Bắt nhịp với xu thế chuyển đổi số, anh Nguyễn Văn Tý đã tích cực đổi mới phương thức hoạt động công đoàn thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin. Việc xây dựng và duy trì trang facebook công đoàn, hệ thống các nhóm zalo theo từng xưởng, bộ phận đã giúp công đoàn kịp thời tuyên truyền chủ trương, chính sách, đồng thời tiếp nhận và giải đáp nhanh chóng các kiến nghị của NLĐ. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn và xây dựng mối quan hệ lao động ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Bằng sự nỗ lực cống hiến và tâm huyết, trách nhiệm trong công tác công đoàn, anh Nguyễn Văn Tý nhận được sự tin tưởng của đoàn viên, NLĐ và sự đồng thuận của ban giám đốc CT TNHH Giày Rollsport Việt Nam. Anh được tặng thưởng nhiều Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Bài và ảnh: Thanh Huê