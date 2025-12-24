Người “thắp lửa” phong trào làng quê

40 năm gắn bó với việc làng, việc xóm, ông Nguyễn Quang Ca, thôn 6, xã Quảng Ninh (trước đây là xã Quảng Nhân) dường như đã dành trọn cả thanh xuân và tâm huyết cho mảnh đất quê hương. Trong đó, gần một thập kỷ giữ cương vị bí thư chi bộ, trưởng thôn, bằng uy tín và sự tận tâm, ông không chỉ là cán bộ gương mẫu mà còn là người “truyền lửa” để gắn kết lòng dân.

Ông Nguyễn Quang Ca (đứng giữa) lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Ảnh: Trung Hiếu

Chúng tôi gặp bí thư chi bộ Nguyễn Quang Ca khi ông đang cùng bà con chăm sóc từng cành hoa, gốc cây cảnh dọc các tuyến đường trong thôn. Ở tuổi 67 nhưng ông vẫn nhanh nhẹn và nhiệt huyết như những ngày đầu mới nhận nhiệm vụ. Vừa thoăn thoắt làm việc, ông vừa chậm rãi ôn lại chuyện cũ với nụ cười hiền hậu. Ký ức đưa ông trở về với những năm tháng tuổi đôi mươi đầy khát vọng, như bao bạn bè cùng trang lứa, ông đã xung phong đi bộ đội, tham gia làm nhiệm vụ ở chiến trường Campuchia.

Năm 1983, sau khi phục viên trở về địa phương, mang theo tinh thần nhiệt huyết của người lính trẻ, chàng trai Nguyễn Quang Ca đã tích cực tham gia nhiều công việc ở thôn. Từ năm 1990 đến nay, ông liên tục được đảng viên và Nhân dân tín nhiệm bầu giữ các cương vị bí thư chi bộ, rồi bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, dù đảm nhận vai trò nào, ông cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm vì công việc chung. Với ông, đó không chỉ là nhiệm vụ của đảng viên mà còn là trách nhiệm, tình cảm đối với quê hương - nơi đã sinh ra và nuôi dưỡng mình.

40 năm gắn bó, miệt mài với công việc thôn, ông Ca là người chứng kiến và trực tiếp tham gia nhiều dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của địa phương. Từ những ngày đội 18, đội 19, đội 20 sáp nhập thành thôn 6, đến giai đoạn triển khai XDNTM và được công nhận thôn NTM kiểu mẫu đầu tiên của xã Quảng Nhân (cũ), ở mỗi chặng đường đều in đậm dấu ấn trách nhiệm của ông. Ông Nguyễn Quang Ca chia sẻ: “Nói gì thì nói, muốn dân tin, cán bộ phải làm gương trước. Trước hết, phải có lối sống gần gũi, chan hòa với bà con và thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của người dân, từ đó lựa chọn những việc làm thiết thực để huy động sức dân”.

Ông Ca nhớ lại câu chuyện cách đây 20 năm, để xây dựng được nhà văn hóa thôn, ông đã cùng ban công tác mặt trận thôn và các tổ chức đoàn thể kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động Nhân dân. Tất cả mọi công việc đều được bàn bạc công khai, dân chủ trong Nhân dân, vì vậy nhiều hộ không ngần ngại góp công sức, tiền của để xây dựng nhà văn hóa thôn. Chỉ trong thời gian ngắn, nhà văn hóa thôn đã được xây dựng khang trang trong khuôn viên rộng 3.000m2 với kinh phí hơn 250 triệu đồng, chủ yếu từ nguồn đóng góp của Nhân dân. Cùng với đó các thiết chế văn hóa được đầu tư, mua sắm cơ bản đầy đủ, góp phần gắn kết tình làng, nghĩa xóm, nâng cao đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Phát huy hiệu quả từ cách làm trên, ông Ca cùng với ban công tác mặt trận và các tổ chức đoàn thể tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết để XDNTM và đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2020, khi thôn 6 được chọn làm điểm XDNTM kiểu mẫu, bí thư chi bộ Nguyễn Quang Ca đã cùng với cấp ủy bàn bạc, ban hành nghị quyết chuyên đề, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng đảng viên; đồng thời phối hợp với ban công tác mặt trận, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và phát huy quyền dân chủ của Nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, do đó nhận được sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Từ năm 2021 đến nay, Nhân dân trong thôn đã hiến gần 4.000m2 đất để mở rộng tuyến đường từ 4m lên 7m; xây dựng hệ thống rãnh thoát nước có nắp đậy; trồng hoa và cây cảnh dọc hai bên đường.

Đến nay, 100% các tuyến đường trong thôn được bê tông hóa; kinh tế phát triển theo hướng đa ngành nghề; thu nhập bình quân trong thôn đạt 80 triệu đồng/người/năm. Nhà văn hóa thôn cũng thường xuyên được chỉnh trang, tu sửa, trang bị đầy đủ các thiết chế văn hóa, trở thành điểm sinh hoạt, rèn luyện thể thao, thu hút đông đảo Nhân dân đến tham gia và luyện tập vào các buổi sáng và buổi chiều hàng ngày.

Từ thôn có xuất phát điểm thấp, năm 2021, thôn 6 vinh dự được công nhận là thôn NTM kiểu mẫu đầu tiên của xã Quảng Nhân (cũ). Có được kết quả đó, ngoài tinh thần chung sức, đồng lòng của người dân, có vai trò, đóng góp không nhỏ của bí thư chi bộ, trưởng thôn Nguyễn Quang Ca.

Có thể khẳng định, niềm tin và sự kính trọng của người dân thôn 6 dành cho ông Ca không phải tự nhiên mà có. Chính sự miệt mài, tâm huyết, tinh thần trách nhiệm và vai trò nêu gương của bí thư chi bộ, trưởng thôn đã khơi dậy, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đồng thời khơi dậy sức mạnh đoàn kết, chung sức, đồng lòng của Nhân dân trong xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, trở thành vùng quê đáng sống.

Trung Hiếu