Hà Trung đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, Đảng bộ xã Hà Trung đã đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), nhất là người đứng đầu, giúp cấp ủy, chính quyền hoạt động hiệu quả hơn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tạo sự lan tỏa tích cực trong công tác xây dựng Đảng và chính quyền địa phương.

Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Kim Phú Na Phạm Xuân Giáo (ngoài cùng bên trái) tuyên truyền, vận động người dân đóng góp tiền, công lao động xây dựng thôn NTM kiểu mẫu.

25 năm đảm nhiệm cương vị Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Kim Phú Na, ông Phạm Xuân Giáo luôn tâm niệm phải thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm, tạo được sự đoàn kết trong chi bộ, sự đồng thuận trong Nhân dân, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của địa phương. Sự tiên phong của ông và đảng viên Chi bộ thôn Kim Phú Na trong ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Hiện thôn có 17ha lúa chất lượng cao, 5ha cây trồng hàng hóa tập trung, kết hợp chăn nuôi, 12 trang trại, gia trại chăn nuôi, cho thu nhập khoảng 1 tỷ đồng/năm.

Đặc biệt, trong XDNTM, ông cùng các CB, ĐV đã vận động gia đình, người thân gương mẫu góp tiền, hiến đất mở rộng đường giao thông. Điển hình như đảng viên 75 tuổi Phạm Duy Mạch, đảng viên Văn Thị Thuận, ngoài ủng hộ tiền, đã vận động gia đình hiến gần 180m2 đất để mở rộng đường ngõ xóm từ 2,2m lên 5m... Theo gương các đảng viên, giai đoạn 2022-2025, các hộ dân trong thôn đã hiến đất, phá dỡ tường rào, công trình phụ, đóng góp gần 5 tỷ đồng cùng hàng nghìn ngày công mở rộng, bê tông hóa gần 700m đường giao thông từ 2,5 - 3m lên 6 - 7,5m, xây mới nhà văn hóa thôn, trồng hoa, cây xanh, lắp đặt đường điện chiếu sáng... góp phần tạo nền tảng để địa phương hướng tới mục tiêu xây dựng thôn NTM kiểu mẫu vào năm 2027.

Đảng bộ xã hiện có 2.360 đảng viên, sinh hoạt ở 69 tổ chức cơ sở đảng. Đảng bộ xã đã chủ động cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết của cấp trên bằng cách đặt công tác xây dựng Đảng và phát huy vai trò gương mẫu của CB, ĐV, nhất là người đứng đầu thành trọng tâm xuyên suốt, thông qua việc đổi mới sinh hoạt chi bộ, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực chất và gắn trách nhiệm nêu gương với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhằm tạo đột phá, nâng cao năng lực lãnh đạo và uy tín của Đảng tại địa phương, đưa nội dung nêu gương vào tiêu chí đánh giá CB, ĐV.

Điển hình như việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân, doanh nghiệp trong điều kiện địa bàn rộng, khối lượng công việc nhiều, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ các phòng, ban đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc với phương châm “làm hết việc chứ không hết thời gian”. Từ ngày 1/7 đến 15/12, Trung tâm phục vụ hành chính công xã tiếp nhận 2.112 hồ sơ TTHC, giải quyết trước và đúng hạn 1.990 hồ sơ, chỉ có 14 hồ sơ quá hạn (đã giải quyết xong), đang giải quyết trong hạn 46 hồ sơ, chờ bổ sung 1 hồ sơ, trả lại/xin rút 61 hồ sơ, đạt 94,32 điểm, xếp thứ 19/166 đơn vị cấp xã về việc cải thiện hiệu quả giải quyết TTHC và cung cấp dịch vụ công dựa trên Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hà Trung Lê Thị Gấm khẳng định: “Việc nêu gương không phải chỉ bằng lời nói mà cần có hành động, việc làm cụ thể, thiết thực. Từ sự gương mẫu trong hành động của người đứng đầu sẽ thuyết phục cấp dưới noi theo. Đây cũng là yếu tố quan trọng để xây dựng, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng bộ, chính quyền; là nhân tố quyết định trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp”.

Bài và ảnh: Phan Nga