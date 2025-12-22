“Tỏa sáng” giữa thời bình

Ra đời và trưởng thành trên vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, lực lượng vũ trang (LLVT) Thanh Hóa đã vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, chiến đấu anh dũng, lập nên nhiều chiến công xuất sắc. Phát huy truyền thống và những thành tích đã đạt được trong các cuộc kháng chiến vĩ đại, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những năm qua được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, sự thương yêu đùm bọc của Nhân dân trong tỉnh, LLVT Thanh Hóa tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, để “tỏa sáng” giữa thời bình.

Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mê huấn luyện chuyên ngành, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Trong nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, LLVT tỉnh đã hưởng ứng, phát động và triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua như: “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”, “Một giờ hăng say hơn một ngày chiếu lệ”, “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”...; gắn huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, bản lĩnh chiến đấu và huấn luyện, chiến thuật với diễn tập hiệp đồng chiến đấu, xử lý các tình huống, hoàn chỉnh phương án tác chiến của các lực lượng. Qua đó, nâng cao trình độ huấn luyện, khả năng sử dụng vũ khí trang bị trong biên chế của cán bộ, chiến sĩ. Cùng với thi đua trong huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã tích cực tham gia các hội thi, hội thao do Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 tổ chức và đạt nhiều kết quả cao.

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được cấp ủy, chỉ huy các cấp triển khai thực hiện hiệu quả, bảo đảm đạt chỉ tiêu được giao. Cùng với đó, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật luôn được tổ chức chặt chẽ, chất lượng tốt, qua đó đã có nhiều sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ và các giải pháp công tác của các tập thể, cá nhân được ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn.

Với tinh thần phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, các phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”; “Xây dựng quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”; “Đơn vị Quân y 5 tốt”... được các cơ quan, đơn vị tích cực thực hiện với hình thức phong phú, đa dạng, mang lại hiệu quả thiết thực, bảo đảm tốt công tác hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn chiến đấu và từng bước nâng cao đời sống bộ đội.

Công tác đối ngoại quốc phòng với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả, góp phần củng cố, tăng cường tình đoàn kết gắn bó keo sơn, hữu nghị đặc biệt giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Phát huy truyền thống “Gắn bó máu thịt với Nhân dân, quân với dân một ý chí”, với chức năng đội quân công tác và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, LLVT tỉnh đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua “LLVT Thanh Hóa chung sức XDNTM”; “LLVT Thanh Hóa chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Dân vận khéo” được triển khai thực hiện một cách toàn diện, đồng bộ và hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết quân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Với sứ mệnh vẻ vang của mình, LLVT Thanh Hóa là nòng cốt trong sẵn sàng chiến đấu và phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thảm họa thiên tai. Trên hành trình thực hiện các nhiệm vụ cao cả ấy, những người lính không chỉ là người bảo vệ, mà còn là những người bạn đồng hành, sẻ chia, gánh vác với người dân bởi những người lính đều từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà phục vụ...

Đại tá Phạm Văn Sâm, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẳng định: "Tự hào tiếp bước các thế hệ cha anh đi trước, cán bộ, chiến sĩ LLVT Thanh Hóa hôm nay luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng tiên phong nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Dù bất luận tình huống nào cũng luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân".

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, phát huy truyền thống “Trung thành vô hạn - Bám trụ kiên cường - Đoàn kết kỷ cương - Năng động sáng tạo - Quyết chiến quyết thắng”, truyền thống đơn vị 2 lần được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ LLVT Thanh Hóa không ngừng học tập, rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng chiến đấu trung thành, chỗ dựa vững chắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh.

Bài và ảnh: Hoàng Lan