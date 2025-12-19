Làm giàu từ nghề chế biến lâm sản

Mảnh đất Hồi Xuân vốn nổi tiếng với những cánh rừng luồng bạt ngàn, xanh mướt ôm trọn những sườn đồi. Từ bao đời nay, cây luồng đã gắn bó mật thiết với cuộc sống của người dân nơi đây. Nhưng để biến nguồn tài nguyên thành cơ nghiệp đổi đời thì không phải ai cũng làm được. Câu chuyện về ông Nguyễn Duy Chính, 68 tuổi, Giám đốc HTX Chế biến lâm sản Hợp Phát tại bản Cổi đã mạnh dạn đầu tư vào chế biến sâu lâm sản, là minh chứng sống động về ý chí vươn lên làm giàu chính đáng.

Ông Nguyễn Duy Chính kiểm tra hàng trước khi xuất bán.

Ông Nguyễn Duy Chính sinh ra ở làng Quảng, xã Đông Vệ, thị xã Thanh Hóa (nay là phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), trước đây làm việc tại Ty Thương nghiệp Thanh Hóa và được điều động lên huyện Quan Hóa cũ công tác, trực tiếp phụ trách lĩnh vực trồng rừng, trồng luồng. Năm 1995, do sức khỏe yếu ông xin nghỉ chế độ. Trong thời gian phụ trách trồng luồng, ông nhận thấy giá trị của cây luồng chưa được khai thác triệt để, chỉ dừng lại ở chế biến thô nên hiệu quả kinh tế thấp. Với ý tưởng thành lập xưởng chế biến lâm sản, ông đã lặn lội đi học hỏi kinh nghiệm các cơ sở chế biến lâm sản trong tỉnh và các khu công nghiệp ở tỉnh Hải Dương. Năm 2007, bằng nguồn vốn tích lũy và vay mượn bạn bè, người thân, ngân hàng, ông đã mua lại HTX Chế biến lâm sản Hợp Phát ở bản Cổi, xã Xuân Phú trước đây (nay là xã Hồi Xuân) để sản xuất đũa và thanh nan xuất khẩu, với tổng giá trị đầu tư 1,9 tỷ đồng.

Năm 2014, nhận thấy chất lượng luồng suy thoái do không được chăm sóc và khai thác quá mức dẫn đến chất lượng đũa xuất khẩu bị ảnh hưởng, ông quyết định không sản xuất đũa xuất khẩu và đầu tư mở rộng nhà xưởng. Đồng thời, mua máy móc để sản xuất giấy và vàng mã xuất khẩu sang thị trường Đài Loan (Trung Quốc), với tổng giá trị 50 tỷ đồng.

Ông Chính cho biết, sản xuất giấy và vàng mã xuất khẩu sẽ tận dụng được nguồn nguyên liệu dôi dư từ các phụ phẩm ở các cơ sở, nhà máy chế biến lâm sản trong vùng. Trong xây dựng nhà xưởng sản xuất, ông đặc biệt chú ý đến xử lý môi trường. Vì vậy ông đã mạnh dạn đầu tư xây dựng hệ thống xử lý môi trường thu hồi nước quay vòng để tái sản xuất theo công nghệ tiên tiến của thế giới, với tổng giá trị trên 10 tỷ đồng. Khi xây dựng nhà xưởng, đào tạo công nhân xong, ông đã lặn lội đến các địa phương có nguồn nguyên liệu dồi dào để ký hợp đồng thu mua và tìm các đối tác tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay, bình quân mỗi năm, HTX Chế biến lâm sản Hợp Phát tiêu thụ khoảng 15.000 tấn luồng, sản xuất được 5.000 tấn giấy, vàng mã xuất khẩu sang thị trường Đài Loan và một phần tiêu thụ thị trường trong nước, doanh thu đạt khoảng 60 tỷ đồng/năm. Đáng nói hơn, HTX Chế biến lâm sản Hợp Phát đang tạo việc làm cho 100 lao động địa phương, với thu nhập bình quân từ 9 đến 11 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài làm kinh tế giỏi, ông Nguyễn Duy Chính còn tích cực tham gia các phong trào của địa phương và luôn đi đầu hưởng ứng các cuộc vận động ủng hộ của xã, thôn đóng góp XDNTM, hỗ trợ, tặng quà, nuôi dưỡng người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bài và ảnh: Vũ Khắc Công