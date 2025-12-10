Làm giàu từ nuôi chim bồ câu Pháp

Từng bươn chải khắp nơi, làm đủ nghề để mưu sinh từ Bắc vào Nam, nhưng đến năm 2011 anh Ngô Văn Tiến ở thôn Yên Vực, xã Quảng Yên quyết định “dừng chân”, gác lại mọi công việc để trở về quê hương tập trung phát triển kinh tế. Suốt 14 năm “làm bạn” với chim bồ câu đã mang lại cho gia đình anh cuộc sống khá giả hơn và trở thành một trong những điển hình tiêu biểu trong lao động sản xuất của Hội Nông dân xã Quảng Yên.

Mô hình nuôi chim bồ câu Pháp của anh Ngô Văn Tiến (bên phải) mang hiệu quả kinh tế cao.

Lối dẫn vào khu nuôi chim của gia đình anh Tiến được chia thành 3 khu chuồng với tổng diện tích 200m2, nằm gọn trong khuôn viên vườn rộng rãi được bài trí bắt mắt. Từng ô chuồng được anh dành nhiều thời gian, công sức để xây ngăn nắp, thuận tiện cho quá trình chăm sóc đàn chim. Vừa giới thiệu về mô hình, anh Tiến vừa cởi mở chia sẻ: “Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất thuần nông ông cha để lại, đến tuổi trưởng thành, cũng như rất nhiều bạn bè cùng trang lứa, bên cạnh gắn bó với nghề nông, tôi cũng tranh thủ làm thêm một số công việc lao động chân tay ở trong Nam, ngoài Bắc. Thế nhưng sau nhiều năm bươn chải và lăn lộn mưu sinh với cuộc sống, tôi luôn đau đáu nỗi niềm là được phát triển kinh tế và làm chủ ngay tại quê hương mình”.

Với tinh thần vượt khó vươn lên, tranh thủ thời gian rảnh rỗi, anh Tiến tìm hiểu thông tin trên báo đài về các mô hình có hiệu quả mà hợp với điều kiện kinh tế của gia đình và anh nhận thấy nghề nuôi chim bồ câu Pháp là cách đi thích hợp. Bởi chi phí ban đầu bỏ ra thấp, nuôi chim bồ câu có đầu ra ổn định, ít dịch bệnh, lớn nhanh nhưng thời điểm đó chưa được nhiều người chú trọng để xây dựng mô hình này. Vì vậy, năm 2011 anh quyết định gắn bó với nghề nuôi chim bồ câu Pháp ngay tại quê hương mình.

Khởi nghiệp khi đã bước sang tuổi 41 với mô hình mới mẻ và lạ lẫm hoàn toàn, anh Tiến không tránh khỏi những bỡ ngỡ và khó khăn. Ban đầu vốn ít, kinh nghiệm chưa có, để tránh thất bại, anh thận trọng bằng cách xây khu chuồng nhỏ và sau đó nhờ người quen mua 10 đôi chim ở địa chỉ quen thuộc với giống chim khỏe mạnh, lông mượt, nhanh nhẹn và không có dị tật để nuôi thử nghiệm. Quá trình vừa làm vừa rút kinh nghiệm, anh Tiến nhận thấy giống chim bồ câu Pháp có ưu điểm là dễ nuôi, thức ăn đơn giản, nhanh lớn, ít dịch bệnh và không tốn nhiều công chăm sóc mà thị trường tiêu thụ ổn định. Vì vậy, anh Tiến quyết định đầu tư xây dựng chuồng trại khang trang hơn và mua thêm chim giống để nhân đàn.

Sau 14 năm gắn bó với nghề, từ 10 cặp chim ban đầu, đến nay anh Tiến đã duy trì thường xuyên hàng nghìn con chim bồ câu, trong đó có 700 - 800 chim sinh sản và 400 cặp chim thương phẩm; trừ chi phí mỗi năm thu lãi trên 200 triệu đồng.

Theo anh Tiến, để đàn chim phát triển nhanh và ít dịch bệnh, yếu tố quan trọng là môi trường sống. Vì vậy, anh đã xây dựng các khu chuồng chăn nuôi chim quay về hướng Nam, giúp chim ấm áp hơn vào mùa đông và thoáng mát vào mùa hè. Bên cạnh đó, anh cũng thường xuyên tiêu độc, khử trùng định kỳ cho chuồng trại luôn sạch sẽ, thoáng mát. Trong quá trình chăm sóc, anh luôn chú trọng đến chế độ dinh dưỡng bằng cách cho chim ăn vào thời điểm cố định, bổ sung vitamin, thuốc bổ, men tiêu hóa để tăng sức đề kháng, giúp đàn chim luôn khỏe mạnh.

Với kinh nghiệm 14 năm nuôi chim bồ câu, anh Tiến có thể chủ động nuôi và chăm sóc chim bồ câu. Bằng tinh thần chịu thương, chịu khó, anh Tiến không ngừng học hỏi kinh nghiệm, tìm hiểu kiến thức mới và tích cực tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật nuôi chim bồ câu để mô hình ngày càng thành công hơn nữa. Không chỉ làm giàu cho gia đình mà anh Tiến còn nhiệt tình sẵn sàng tư vấn, chia sẻ kiến thức, kỹ thuật chăm sóc, phòng dịch bệnh với các chủ mô hình khác.

Ông Ngô Văn Bắc, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quảng Yên, cho biết: Trên địa bàn xã có rất nhiều mô hình kinh tế do các hội viên làm chủ mang lại hiệu quả kinh tế cao, trong đó nổi bật có mô hình của gia đình anh Ngô Văn Tiến. Bên cạnh phát triển kinh tế gia đình, anh Tiến còn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của Hội Nông dân xã Quảng Yên và giúp các hội viên cùng nhau phát huy tinh thần tự lực, tự cường, luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương.

Bài và ảnh: Trung Hiếu