Nhật Bản, LHQ thúc đẩy ngoại giao giảm căng thẳng tại eo biển Hormuz

Nhật Bản đang đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao nhằm giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong khi Liên Hợp Quốc chuẩn bị một cơ chế nhằm bảo đảm an toàn cho hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng đối với năng lượng và an ninh lương thực toàn cầu.

Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu trả lời câu hỏi tại cuộc họp báo ngày 24 tháng 7 năm 2026. Ảnh: Arabnews.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 24/7, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu khẳng định Tokyo cam kết đóng vai trò tích cực trong các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn xung đột leo thang. Ông cho biết kể từ khi căng thẳng bùng phát ngày 28/2, ông đã tiến hành gần 80 cuộc gặp với các quan chức từ Mỹ, Iran, Saudi Arabia, Israel, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và nhiều quốc gia vùng Vịnh.

Theo Ngoại trưởng Motegi, ưu tiên hàng đầu của Nhật Bản là bảo đảm an toàn và tự do hàng hải qua eo biển Hormuz - tuyến vận tải đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do xung đột tại khu vực.

Song song với nỗ lực ngoại giao của Nhật Bản, Liên Hợp Quốc cho biết đã sẵn sàng kích hoạt một cơ chế xây dựng lòng tin nhằm hỗ trợ các chuyến hàng thương mại đi qua eo biển Hormuz, đặc biệt là các lô hàng phân bón và nguyên liệu liên quan đến sản xuất nông nghiệp.

Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric cho biết cơ chế này đã được Văn phòng Dịch vụ Dự án Liên Hợp Quốc xây dựng trong nhiều tháng và có thể triển khai nhanh chóng nếu nhận được sự đồng thuận từ các bên liên quan.

Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric.

Theo Liên Hợp Quốc, tình trạng gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz đã khiến giá phân bón và lương thực tăng cao, làm gia tăng nguy cơ khủng hoảng tại những quốc gia phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu. Eo biển Hormuz hiện là một trong những tuyến hàng hải chiến lược nhất thế giới, nơi vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu cùng một phần lớn nguồn cung phân bón và nguyên liệu thô.

Trong khi đó, ba nguồn tin Pakistan cho biết, Pakistan đang thăm dò khả năng nối lại các cuộc đàm phán Mỹ - Iran bị đình trệ về việc chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 5 tháng, sau một nỗ lực do Trung Quốc khởi xướng. Islamabad đã tiến hành các cuộc tiếp xúc với Tehran, trong đó có cuộc gặp giữa các quan chức cấp cao Pakistan và Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni.

Dù nhiều kênh ngoại giao đang được kích hoạt, các bên hiện vẫn đối mặt với nhiều trở ngại khi Mỹ và Iran còn tồn tại nhiều bất đồng sâu sắc.

Nhật Lệ

Nguồn: Arabnews, MOFA, Anadolu.