Giám đốc Công an tỉnh dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Hợp Tiến

Sáng 13/8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Hợp Tiến tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2026. Đây là 1 trong 10 đơn vị được UBND tỉnh lựa chọn tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2026.

Giám đốc Công an tỉnh Hoàng Quốc Việt trao lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng Nhân dân và cán bộ xã Hợp Tiến.

Dự ngày hội có Đại tá Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương cùng đông đảo cán bộ, Nhân dân trong xã.

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân địa phương đã ôn lại truyền thống phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; đánh giá kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào trên địa bàn.

Thời gian qua, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn xã Hợp Tiến cơ bản ổn định. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và lực lượng công an triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, qua đó phát huy vai trò của Nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ sở.

Các đại biểu dự ngày hội.

Xã Hợp Tiến đã xây dựng, duy trì nhiều mô hình tự quản về an ninh, trật tự như “Camera với an ninh, trật tự”, “Trường học an toàn giao thông”, “Tổ liên gia an toàn về PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”...

Sau sắp xếp thôn, xã đã kiện toàn 14 tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với 95 thành viên, hỗ trợ lực lượng Công an thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) tại địa bàn dân cư. Xã tiếp tục duy trì 342 tổ an ninh xã hội cùng các tổ hòa giải, tổ tự quản.

Năm 2025, xã Hợp Tiến được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt kết quả “Xuất sắc”.

Giám đốc Công an tỉnh Hoàng Quốc Việt phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Giám đốc Công an tỉnh Hoàng Quốc Việt biểu dương những kết quả mà xã Hợp Tiến đạt được trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an; củng cố, nâng cao chất lượng các mô hình tự quản. Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành các điểm phức tạp về an ninh, trật tự.

Giám đốc Công an tỉnh Hoàng Quốc Việt trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Nhân dân và cán bộ xã Hợp Tiến.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đã được Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND xã Hợp Tiến khen thưởng.

Các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh và xã Hợp Tiến trao quà cho gia đình chính sách, gia đình tiêu biểu tại ngày hội.

Trong khuôn khổ ngày hội, nhiều phần quà đã được trao cho các gia đình chính sách, gia đình tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Người dân trên địa bàn được khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí.

Giám đốc Công an tỉnh thăm, làm việc tại Công an xã Hợp Tiến.

Sau Ngày hội, Giám đốc Công an tỉnh Hoàng Quốc Việt đã đến thăm, làm việc với Công an xã Hợp Tiến, nắm tình hình công tác và động viên lực lượng Công an xã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động bám địa bàn, gần dân, sát dân, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Lê Quỳnh