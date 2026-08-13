Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại phường Tĩnh Gia

Sáng 13/8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Tĩnh Gia tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2026. Đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự ngày hội, chung vui với cán bộ, Nhân dân địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng trao hoa chúc mừng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho cán bộ và Nhân dân phường Tĩnh Gia.

Nhiều năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn phường Tĩnh Gia được triển khai gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động ở cơ sở, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia. Qua đó phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng các đại biểu dự ngày hội.

Phát biểu chung vui với cấp ủy, chính quyền, cán bộ và Nhân dân phường Tĩnh Gia, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng biểu dương, chúc mừng thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân phường Tĩnh Gia đạt được trong thời gian qua; chúc mừng những tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng trong ngày hội.

Nhấn mạnh giữ vững an ninh, trật tự là điều kiện quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, lực lượng vũ trang và toàn thể Nhân dân phường Tĩnh Gia tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng lòng, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên gắn với phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu tại ngày hội.

Cùng với đó, tập trung xây dựng lực lượng công an phường thực sự là lực lượng nòng cốt, “gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ”; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết hiệu quả các vấn đề tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự; tăng cường tuyên truyền, phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội nhằm tạo môi trường an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Các đại biểu dự ngày hội.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phường Tĩnh Gia phát triển mạnh mẽ hơn nữa phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng phong trào thực chất, hiệu quả, lấy Nhân dân làm trung tâm. Đồng thời, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động các nguồn lực và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới xây dựng địa phương văn minh, giàu đẹp, phát triển hài hòa và bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày, mô hình, sản phẩm tại ngày hội.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền quan tâm lắng nghe và giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát”.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, gần dân, sát dân, hiểu dân, trọng dân, tận tâm, tận lực phục vụ Nhân dân, qua đó củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó giữa Đảng, chính quyền, lực lượng công an với Nhân dân.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để phường Tĩnh Gia phát huy tốt tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho phát triển. Đồng thời bày tỏ tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vai trò nòng cốt của lực lượng công an và sự đồng lòng hưởng ứng tích cực của Nhân dân, phường Tĩnh Gia sẽ ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại và đáng sống.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho các cá nhân tiêu biểu.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đã trao hoa chúc mừng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho cán bộ và Nhân dân phường Tĩnh Gia; trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho các cá nhân tiêu biểu.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh và phường Tĩnh Gia trao thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu đã được Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND phường Tĩnh Gia tặng Giấy khen.

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