Tổng thống Indonesia tin tưởng kinh tế có thể tăng trưởng 6% trong năm 2026

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto ngày 14/8 bày tỏ tin tưởng nền kinh tế nước này có thể đạt mức tăng trưởng 6% vào cuối năm 2026, đồng thời nhấn mạnh tăng trưởng phải đi đôi với tạo việc làm và nâng cao đời sống người dân.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto ngày 14/8 bày tỏ tin tưởng nền kinh tế nước này có thể đạt mức tăng trưởng 6% vào cuối năm 2026. Ảnh: Infobanknews.

Phát biểu tại phiên họp thường niên của Hội đồng Hiệp thương Nhân dân Indonesia (MPR) và phiên họp chung của MPR, Hạ viện (DPR) và Hội đồng Đại diện các khu vực (DPD) tại Jakarta, Tổng thống Prabowo cho biết kinh tế Indonesia tăng trưởng 5,61% trong quý I và 5,45% trong 6 tháng đầu năm 2026. Theo ông, đây là những mức tăng trưởng cao nhất trong 13 năm qua.

Tổng thống Prabowo cho rằng với các chính sách “đúng đắn, hợp lý và dựa trên lẽ thường”, Indonesia có thể đạt mục tiêu tăng trưởng 6% vào cuối năm nay. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Indonesia nhấn mạnh tăng trưởng kinh tế và đầu tư không phải là mục tiêu cuối cùng. Theo ông, tăng trưởng cần mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân, trước hết thông qua tạo việc làm và cải thiện chất lượng cuộc sống. Ông Prabowo nói: “Mỗi đồng đầu tư phải tạo ra việc làm, phải góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, đặc biệt là những người ở tầng lớp thấp nhất”.

Tổng thống Prabowo xác định tự chủ lương thực là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính quyền. Ảnh: Kompas.id.

Tổng thống Prabowo cũng khẳng định chính phủ Indonesia cam kết không để những nhóm dân cư yếu thế bị bỏ lại phía sau, nhất là những người gặp khó khăn trong việc bảo đảm nhu cầu lương thực. Theo ông, Indonesia, với tư cách là thành viên Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), không thể chấp nhận tình trạng người dân vẫn phải đối mặt với đói nghèo và thiếu lương thực.

Trong bài phát biểu, ông Prabowo cho rằng trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn, Indonesia cần có khả năng tự đứng vững nhờ chính sách thúc đẩy tự chủ và không thể phụ thuộc vào nguồn cung từ bên ngoài nếu tình hình toàn cầu xấu đi. Ông xác định tự chủ lương thực là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính quyền, đồng thời cho rằng giảm phụ thuộc vào nhập khẩu là yếu tố thiết yếu để bảo đảm an ninh lương thực của Indonesia.

Thanh Vân

Nguồn: Infobanknews, Reuters.