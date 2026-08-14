Ba Lan điều tra vụ tấn công mạng ảnh hưởng dữ liệu của gần 19 triệu người

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống lưu trữ hồ sơ y tế điện tử của nước này, khiến dữ liệu của gần 19 triệu người bị đánh cắp, có dấu hiệu là một vụ tống tiền nhằm đòi tiền chuộc.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết vụ tấn công mạng dường như nhằm mục đích tài chính. Ảnh: PAP.

Theo Thủ tướng Tusk, các dấu hiệu ban đầu cho thấy động cơ của vụ tấn công mang tính hình sự và nhóm tin tặc có thể đã tìm cách ép đơn vị bị tấn công trả tiền chuộc. Ông đánh giá thủ đoạn được sử dụng trong vụ việc “rất tinh vi”.

Bộ trưởng Các vấn đề kỹ thuật số Ba Lan Krzysztof Gawkowski cho biết các cơ quan an ninh đang truy tìm nhóm đứng sau vụ tấn công. Hiện chưa có bằng chứng cho thấy vụ việc có sự tham gia của một quốc gia nước ngoài. Lỗ hổng bị tin tặc khai thác đã được xác định và khắc phục.

Vụ tấn công xảy ra ngày 12/8, nhằm vào MyDr, một trong những nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ hồ sơ y tế điện tử lớn của Ba Lan. Dữ liệu bị đánh cắp bao gồm thông tin về đơn thuốc, thuốc điều trị và nhiều dữ liệu nhạy cảm khác của bệnh nhân.

Cơ quan công tố quận Warsaw cho biết những thông tin bị xâm phạm còn bao gồm họ tên, số định danh cá nhân, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, cùng các dữ liệu liên quan đến tình trạng sức khỏe, nội dung ghi chép trong các lần khám và thông tin kê đơn.

Vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống lưu trữ hồ sơ y tế điện tử của Ba Lan khiến dữ liệu của gần 19 triệu người bị đánh cắp. Ảnh: uanews.

Bộ trưởng Gawkowski khẳng định Chính phủ Ba Lan sẽ không đàm phán với tin tặc. Ông cho biết các cơ quan chức năng đang triển khai biện pháp bảo vệ số dữ liệu bị đánh cắp và ngăn chặn việc những thông tin này bị rao bán trên mạng. Tuy nhiên, ông thừa nhận không thể đảm bảo hoàn toàn rằng dữ liệu sẽ không bị phát tán trong tương lai.

Theo giới chức Ba Lan, dữ liệu bị đánh cắp hiện chưa xuất hiện công khai hoặc được rao bán trên mạng. Cơ quan tình báo nội địa Ba Lan đã liên hệ với một số nhân vật nổi tiếng có thông tin nằm trong số dữ liệu bị ảnh hưởng nhằm giảm nguy cơ họ bị sử dụng thông tin để tống tiền.

Giới chức Ba Lan đồng thời khuyến cáo người dân chủ động bảo vệ số định danh cá nhân nhằm hạn chế nguy cơ bị đánh cắp danh tính và thực hiện các hành vi gian lận tài chính.

Thanh Hằng

Nguồn: Tvpworld.