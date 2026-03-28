LHQ thành lập lực lượng đặc nhiệm về eo biển Hormuz

Ngày 27/3, Liên Hợp Quốc thông báo thành lập một lực lượng đặc nhiệm nhằm xây dựng các cơ chế kỹ thuật để duy trì hoạt động hàng hải và đáp ứng nhu cầu nhân đạo tại Eo biển Hormuz, trong bối cảnh xung đột Trung Đông leo thang.

Người phát ngôn của Tổng Thư ký Antonio Guterres, ông Stephane Dujarric cảnh báo, việc gián đoạn vận tải qua tuyến đường biển chiến lược này có thể gây hiệu ứng dây chuyền nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh lương thực, sản xuất nông nghiệp và nhu cầu nhân đạo toàn cầu trong những tháng tới. Do đó, LHQ cho rằng, cần hành động khẩn cấp để bảo vệ dòng chảy thương mại, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu như năng lượng và phân bón. LHQ cũng cảnh báo nguy cơ khủng hoảng lương thực toàn cầu nếu xung đột kéo dài, khi việc gián đoạn vận chuyển phân bón và giá năng lượng tăng cao có thể khiến hàng chục triệu người rơi vào tình trạng đói nghèo nghiêm trọng.

Căng thẳng tại Hormuz tiếp tục gia tăng khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố hạn chế hoạt động một số tàu thuyền, buộc nhiều tàu quay đầu và cảnh báo sẽ cấm các tàu liên quan tới các quốc gia mà Tehran cho là ủng hộ Mỹ và Israel. Theo thông báo của IRGC, eo biển sẽ “cấm cửa” các tàu đến hoặc đi từ các cảng của những quốc gia này, áp dụng với mọi hành lang vận tải. Tuy nhiên, Iran cũng phát tín hiệu linh hoạt khi cho biết sẵn sàng xem xét đề nghị của Tây Ban Nha về việc cho phép tàu thuyền quá cảnh qua Hormuz, dấu hiệu điều chỉnh nhằm giảm căng thẳng.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cảnh báo bất ổn kéo dài tại Hormuz có thể dẫn tới hình thành liên minh quốc tế rộng hơn nhằm vào Iran, trong khi các quốc gia châu Âu đang xem xét các phương án đảm bảo tự do hàng hải, đồng thời kích hoạt các tuyến vận tải thay thế qua đường bộ để giảm phụ thuộc vào tuyến biển này.

Tuyến đường biển Hormuz trung chuyển khoảng 20% nguồn cung năng lượng toàn cầu và nhiều sản phẩm thiết yếu khác, khiến khu vực này trở thành tâm điểm quan trọng trong bối cảnh xung đột Trung Đông leo thang. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần kêu gọi các nước châu Âu tham gia bảo vệ an ninh hàng hải, tuy nhiên Đại diện cấp cao EU Kaja Kallas cho biết hiện các nước thành viên chưa sẵn sàng triển khai lực lượng quân sự tới khu vực.

