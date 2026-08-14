Robotaxi Trung Quốc tăng tốc mở rộng tại châu Âu

Pony AI và Uber sẽ triển khai hơn 2.000 robotaxi tại châu Âu, mở rộng từ Croatia sang 4 thành phố mới, trong bối cảnh thị trường xe tự hành đang chuyển nhanh từ thử nghiệm sang thương mại hóa.

Pony AI và Uber sẽ triển khai hơn 2.000 robotaxi tại châu Âu. Ảnh: Reuters.

Theo kế hoạch công bố ngày 14-8, hai công ty sẽ mở rộng dịch vụ robotaxi tại Zagreb, thủ đô Croatia sang 4 thành phố châu Âu khác, đồng thời đưa mô hình hợp tác này tới Trung Đông. Các địa điểm và thời điểm triển khai cụ thể chưa được công bố. Tại Zagreb, Pony AI cung cấp công nghệ tự hành, còn Uber đưa xe vào nền tảng gọi xe. Dịch vụ thương mại bắt đầu từ cuối tháng 3 và được hai bên giới thiệu là robotaxi thương mại đầu tiên tại châu Âu.

Việc mở rộng lên hơn 2.000 xe cho thấy trọng tâm của cuộc đua đang dịch chuyển từ năng lực công nghệ sang quy mô vận hành và khả năng thương mại hóa. Đội xe lớn giúp tăng số chuyến phục vụ, đồng thời tạo lượng dữ liệu thực tế cần thiết để cải thiện độ an toàn, hiệu suất và công nghệ tự hành.

Waymo, doanh nghiệp được Alphabet hậu thuẫn, hiện dẫn đầu với khoảng 5.000 xe, chủ yếu hoạt động tại Mỹ. Công ty đang thử nghiệm tại London và chuẩn bị mở rộng sang Tokyo. Trong khi đó, các hãng Trung Quốc như Baidu, WeRide và Momenta cũng tăng tốc tìm chỗ đứng tại châu Âu.

Uber đang xây dựng vị thế như nền tảng kết nối các hãng robotaxi với mạng lưới khách hàng toàn cầu. Ảnh: Bloomberg.

Uber đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong quá trình này. Ngoài Pony AI, hãng gọi xe Mỹ còn hợp tác với Wayve, Baidu, WeRide và Momenta tại nhiều thị trường. Uber và WeRide dự kiến thí điểm robotaxi tại Madrid cuối năm nay, bên cạnh các chương trình tại Abu Dhabi và Dubai.

Thay vì đặt cược vào một nhà phát triển duy nhất, Uber đang xây dựng vị thế như nền tảng kết nối các hãng robotaxi với mạng lưới khách hàng toàn cầu. CEO của Uber, ông Dara Khosrowshahi cho biết, mục tiêu là trở thành nền tảng thương mại hóa phương tiện tự hành hàng đầu thế giới, đồng thời xây dựng kho dữ liệu lớn để chia sẻ với các đối tác.

Trong bối cảnh đó, châu Âu đang nổi lên như một mặt trận quan trọng của các hãng xe tự hành Trung Quốc. Cuộc đua robotaxi vì thế không còn chỉ là cuộc cạnh tranh về công nghệ, mà đang chuyển sang cuộc đua về đội xe, dữ liệu, thị trường và tốc độ đưa dịch vụ vào khai thác thực tế.

Thu Uyên

Nguồn: CNBC, Anadolu.