Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Nhà Trắng ước tính Mỹ thất thu tới 26 tỷ USD mỗi năm do né thuế nhập khẩu

Thanh Giang
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Theo một báo cáo mới của Nhà Trắng, Mỹ có thể thất thu từ 19 đến 26 tỷ USD tiền thuế nhập khẩu mỗi năm do hàng hóa được trung chuyển qua nước thứ ba để né mức thuế cao hơn.

Nhà Trắng ước tính Mỹ thất thu tới 26 tỷ USD mỗi năm do né thuế nhập khẩu

Theo một báo cáo mới của Nhà Trắng, Mỹ có thể thất thu từ 19 đến 26 tỷ USD tiền thuế nhập khẩu mỗi năm do hàng hóa được trung chuyển qua nước thứ ba để né mức thuế cao hơn.

Tin liên quan:

Nhà Trắng ước tính Mỹ thất thu tới 26 tỷ USD mỗi năm do né thuế nhập khẩu

Mỹ có thể thất thu tới 26 tỷ USD mỗi năm do hàng hóa chuyển qua nước thứ ba. Ảnh: The Korea Times.

Nhà Trắng ngày 13/8 đã công bố báo cáo dài 25 trang do Văn phòng Chính sách Thương mại thuộc Nhà Trắng, thực hiện. Theo báo cáo, hơn 40 quốc gia được xác định có nguy cơ cao trở thành điểm trung chuyển hàng hóa, trong đó có Trung Quốc, Panama, Mexico, Colombia, Brazil, Argentina, Chile, Peru, Costa Rica và Cộng hòa Dominica.

Việc đưa hàng hóa qua nước thứ ba là hoạt động vận chuyển sản phẩm qua một quốc gia trung gian trước khi đến thị trường đích. Hoạt động này có thể hợp pháp nếu tuân thủ các quy định về xuất xứ. Tuy nhiên, nếu hàng hóa chỉ được lắp ráp, hoàn thiện, đóng gói lại, dán nhãn hoặc thay đổi giấy tờ tại nước thứ ba nhằm tạo ra xuất xứ khác để hưởng mức thuế thấp hơn, hành vi này có thể vi phạm quy định thương mại của Mỹ.

Báo cáo cho rằng Trung Quốc là trường hợp điển hình của hoạt động này. Sau khi Washington áp thuế theo Điều 301 đối với hàng hóa Trung Quốc từ năm 2018, thay vì xuất khẩu trực tiếp sang Mỹ, nhiều hàng hóa được điều hướng qua các quốc gia trung gian nhằm giảm thiểu chi phí phát sinh từ rào cản thuế quan.

Chính quyền Mỹ cho biết sẽ áp dụng các biện pháp thắt chặt kiểm soát và bổ sung các điều khoản tài chính nghiêm khắc. Đại diện chính quyền Mỹ khẳng định các doanh nghiệp nhập khẩu bị phát hiện cố tình kê khai sai lệch quốc gia sản xuất có thể phải đối mặt với mức thuế truy thu cho khoảng thời gian lên tới một năm.

Nhà Trắng ước tính Mỹ thất thu tới 26 tỷ USD mỗi năm do né thuế nhập khẩu

Mỹ thử nghiệm AI để phát hiện bất thường trong hàng hóa và hồ sơ vận tải. Ảnh: Semantic Brains.

Bên cạnh đó, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) đang thử nghiệm các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tự động phân tích dữ liệu, nhận diện các điểm bất thường trong bao bì, hồ sơ vận tải và hình ảnh quét container, từ đó kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm quy định xuất xứ.

Báo cáo trên được công bố trước chuyến thăm Washington dự kiến của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 9, trong bối cảnh quan hệ thương mại Mỹ-Trung tiếp tục là vấn đề được quan tâm.

Thanh Giang

Nguồn: Foxnews, Firstpost.

Tin liên quan:

Từ khóa:

#Trí tuệ nhân tạo AI #Quốc gia #hàng hóa Trung Quốc #Washington #Nhà trắng #Thuế nhập khẩu #Kiểm soát

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Mỹ điều tàu sân bay USS George Washington tới Trung Đông

Mỹ điều tàu sân bay USS George Washington tới Trung Đông

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Mỹ đã điều tàu sân bay USS George Washington tới Trung Đông, trong bối cảnh tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã hoạt động liên tục trong thời gian dài tại khu vực và xuất hiện những thông tin về điều kiện sinh hoạt xuống cấp trên tàu.
Mỹ áp thuế cao đối với Drone và linh kiện nhập khẩu

Mỹ áp thuế cao đối với Drone và linh kiện nhập khẩu

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, chính quyền của ông sẽ áp thuế đối với máy bay không người lái (drone) và các linh kiện nhập khẩu, trong đó có sản phẩm từ một số đồng minh chủ chốt, với lý do Mỹ đang “quá phụ thuộc” vào nguồn cung từ nước ngoài.
LHQ cảnh báo nguy cơ Yemen trở lại xung đột quy mô lớn

LHQ cảnh báo nguy cơ Yemen trở lại xung đột quy mô lớn

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Liên hợp quốc mới đây cảnh báo Yemen đang đối mặt với nguy cơ bùng nổ cuộc chiến tranh quy mô lớn nghiêm trọng nhất kể từ sau thỏa thuận ngừng bắn năm 2022, trong bối cảnh hơn một nửa dân số nước này rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực cấp tính.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh