Nhà Trắng ước tính Mỹ thất thu tới 26 tỷ USD mỗi năm do né thuế nhập khẩu

Theo một báo cáo mới của Nhà Trắng, Mỹ có thể thất thu từ 19 đến 26 tỷ USD tiền thuế nhập khẩu mỗi năm do hàng hóa được trung chuyển qua nước thứ ba để né mức thuế cao hơn.

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Mỹ có thể thất thu tới 26 tỷ USD mỗi năm do hàng hóa chuyển qua nước thứ ba. Ảnh: The Korea Times.

Nhà Trắng ngày 13/8 đã công bố báo cáo dài 25 trang do Văn phòng Chính sách Thương mại thuộc Nhà Trắng, thực hiện. Theo báo cáo, hơn 40 quốc gia được xác định có nguy cơ cao trở thành điểm trung chuyển hàng hóa, trong đó có Trung Quốc, Panama, Mexico, Colombia, Brazil, Argentina, Chile, Peru, Costa Rica và Cộng hòa Dominica.

Việc đưa hàng hóa qua nước thứ ba là hoạt động vận chuyển sản phẩm qua một quốc gia trung gian trước khi đến thị trường đích. Hoạt động này có thể hợp pháp nếu tuân thủ các quy định về xuất xứ. Tuy nhiên, nếu hàng hóa chỉ được lắp ráp, hoàn thiện, đóng gói lại, dán nhãn hoặc thay đổi giấy tờ tại nước thứ ba nhằm tạo ra xuất xứ khác để hưởng mức thuế thấp hơn, hành vi này có thể vi phạm quy định thương mại của Mỹ.

Báo cáo cho rằng Trung Quốc là trường hợp điển hình của hoạt động này. Sau khi Washington áp thuế theo Điều 301 đối với hàng hóa Trung Quốc từ năm 2018, thay vì xuất khẩu trực tiếp sang Mỹ, nhiều hàng hóa được điều hướng qua các quốc gia trung gian nhằm giảm thiểu chi phí phát sinh từ rào cản thuế quan.

Chính quyền Mỹ cho biết sẽ áp dụng các biện pháp thắt chặt kiểm soát và bổ sung các điều khoản tài chính nghiêm khắc. Đại diện chính quyền Mỹ khẳng định các doanh nghiệp nhập khẩu bị phát hiện cố tình kê khai sai lệch quốc gia sản xuất có thể phải đối mặt với mức thuế truy thu cho khoảng thời gian lên tới một năm.

Mỹ thử nghiệm AI để phát hiện bất thường trong hàng hóa và hồ sơ vận tải. Ảnh: Semantic Brains.

Bên cạnh đó, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) đang thử nghiệm các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tự động phân tích dữ liệu, nhận diện các điểm bất thường trong bao bì, hồ sơ vận tải và hình ảnh quét container, từ đó kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm quy định xuất xứ.

Báo cáo trên được công bố trước chuyến thăm Washington dự kiến của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 9, trong bối cảnh quan hệ thương mại Mỹ-Trung tiếp tục là vấn đề được quan tâm.

Thanh Giang

Nguồn: Foxnews, Firstpost.