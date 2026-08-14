NATO bắn hạ UAV xâm nhập Latvia, Phần Lan siết hoạt động tại Vịnh Phần Lan

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Latvia ngày 14/8 đã ban bố cảnh báo nguy cơ trên không tại một số khu vực phía Đông giáp Nga và Belarus, sau đó dỡ bỏ cảnh báo chưa đầy một giờ sau khi các máy bay chiến đấu NATO bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) xâm nhập không phận nước này. Cùng thời điểm, Phần Lan tạm thời hạn chế hoạt động hàng không và hàng hải tại khu vực phía Đông Vịnh Phần Lan do lo ngại nguy cơ UAV.

Cảnh báo không kích lan rộng khắp miền Đông Latvia trước khi các máy bay của lực lượng đồng minh can thiệp quyết đoán tại khu vực gần biên giới nước này. Ảnh: dpa.

Lực lượng vũ trang Latvia cho biết các máy bay chiến đấu thực hiện nhiệm vụ phòng không của NATO đã bắn hạ UAV trong không phận Latvia. Cơ quan này không công bố thông tin về loại UAV hoặc nguồn gốc của thiết bị. Sau vụ việc, cảnh báo nguy cơ trên không tại các khu vực gần biên giới Nga được dỡ bỏ.

Phần Lan, quốc gia thành viên NATO và Liên minh châu Âu (EU) có chung đường biên giới với Nga, cũng triển khai biện pháp phòng ngừa bằng cách tạm thời thiết lập khu vực hạn chế đối với hoạt động hàng không và hàng hải tại phía Đông Vịnh Phần Lan. Lực lượng Quốc phòng Phần Lan cho biết biện pháp này nhằm ứng phó với khả năng UAV xuất hiện trong khu vực.

Máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon của Không quân Đức bay qua một sân bay NATO ở Romania. Ảnh: Christophe Gateau.

Các vụ việc diễn ra trong bối cảnh những quốc gia láng giềng Nga và Ukraine thường xuyên phải tăng cường cảnh giác trên không do nguy cơ UAV đi chệch hướng và xâm nhập lãnh thổ. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022, các nước trong khu vực Baltic và Bắc Âu đã nhiều lần phát hiện UAV, ban hành cảnh báo hoặc triển khai máy bay chiến đấu để ứng phó.

Cũng trong đêm 13 và rạng sáng 14/8, Nga đã bắn hạ 15 UAV tại tỉnh Leningrad, khu vực gần Phần Lan và Estonia.

Trong bối cảnh các sự cố UAV gia tăng, các nước NATO ở phía Bắc đang tăng cường bảo vệ những cơ sở hạ tầng quan trọng như đập, nhà máy điện và hệ thống khí đốt tự nhiên. Những động thái này phản ánh quan ngại ngày càng lớn về nguy cơ xung đột Nga-Ukraine lan rộng sang lãnh thổ các nước NATO.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters, Euronews..