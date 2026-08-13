Chuẩn bị khởi công tuyến đường ven biển Tiên Trang - Khu Kinh tế Nghi Sơn

Tuyến đường bộ ven biển đoạn Tiên Trang - Khu Kinh tế Nghi Sơn (KKTNS) có chiều dài 17,9km, gồm cầu Thạch Châu, với tổng mức đầu tư gần 1.513 tỷ đồng. Đây là một trong 2 dự án thành phần thuộc Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Thanh- Sầm Sơn và đoạn Tiên Trang- KKTNS. Sau thời gian gặp vướng mắc liên quan đến huy động vốn theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT, dự án được chuyển sang đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công và đang được khẩn trương triển khai các điều kiện để khởi công.

Phường Ngọc Sơn huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ các hộ dân tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc, bàn giao mặt bằng cho dự án.

Những ngày này, tại các xã, phường có tuyến đường đi qua như Tiên Trang, Ngọc Sơn, Tân Dân, Hải Lĩnh, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đang được quyết liệt triển khai. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, đối thoại, hoàn thiện phương án bồi thường, chính quyền địa phương và các lực lượng đang hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, tháo dỡ công trình để sớm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Trong các địa phương có tuyến đi qua, phường Ngọc Sơn có chiều dài tuyến lớn nhất, với 7,32km, hơn 16ha đất bị thu hồi, ảnh hưởng tới hơn 500 hộ dân. Khối lượng GPMB lớn, nhiều trường hợp có nguồn gốc sử dụng đất phức tạp, song sau quá trình tuyên truyền, đối thoại, phổ biến chính sách, phần lớn các hộ dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng. Từ ngày 6/8, 2 tổ công tác của UBND phường cùng các tổ chức chính trị - xã hội đồng loạt ra quân, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ các hộ dân tháo dỡ nhà cửa, công trình, di chuyển tài sản đến nơi ở mới.

Ông Lê Công Dương, tổ trưởng tổ dân phố Hải Ninh cho biết: “Chúng tôi đã đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động, đồng thời nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh cụ thể để hỗ trợ người dân thực hiện di dời theo đúng kế hoạch. Đối với các hộ có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, tổ dân phố phối hợp với các tổ chức, đoàn thể và lực lượng tại chỗ trực tiếp hỗ trợ tháo dỡ, vận chuyển đồ đạc, giúp bà con sớm an cư trước mùa mưa bão".

Trước đó, trong suốt tháng 7/2026, các tổ công tác của phường đã đến từng hộ dân tuyên truyền, giải thích chính sách, trực tiếp đối thoại và tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình GPMB. Đến nay, phần lớn mặt bằng trên toàn tuyến đã được bàn giao. Khối lượng còn lại gặp vướng mắc khoảng 0,59km, liên quan đến 43/49 hộ có đất giao không đúng thẩm quyền giai đoạn 2006-2007 và 4 hộ gia đình còn kiến nghị về bồi thường, tái định cư. Địa phương đang tiếp tục rà soát từng hồ sơ, tăng cường đối thoại, tuyên truyền, vận động; đồng thời phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các vụ việc khiếu nại, khởi kiện theo đúng quy định của pháp luật, làm cơ sở hoàn thành GPMB.

Ông Mai Sỹ Lân, Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Sơn, cho biết: “Cả hệ thống chính trị phường Ngọc Sơn đang tổng lực vào cuộc trong công tác GPMB dự án trọng điểm này, với quyết tâm cao nhất. Trong đợt cao điểm vừa qua, chúng tôi tập trung lực lượng hỗ trợ người dân tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản, sớm ổn định cuộc sống để bàn giao toàn bộ phần mặt bằng đã đủ điều kiện thi công. Đối với những trường hợp còn vướng mắc, địa phương tiếp tục rà soát từng trường hợp, tăng cường đối thoại, tuyên truyền, giải thích đầy đủ chính sách, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân và thực hiện đúng quy định của pháp luật; quyết tâm hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 31/8”.

Cùng với Ngọc Sơn, công tác GPMB tại xã Tiên Trang cũng đang được đẩy nhanh. Diện tích đất thu hồi trên địa bàn xã là 8.716,6m2, bao gồm đất của 25 hộ gia đình, cá nhân và đất do UBND xã quản lý. Cuối tháng 7/2026, địa phương đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động người dân trong vùng dự án chấp hành chủ trương thu hồi đất; đồng thời phối hợp kiểm tra hiện trạng, rà soát hồ sơ địa chính, xác định nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất và triển khai các bước lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Trang Lê Huy Hùng cho biết: “Đến ngày 5/8, địa phương đã hoàn thiện công tác kiểm kê, xác minh nguồn gốc đất, tổng hợp số liệu về diện tích, loại đất, tài sản bị ảnh hưởng để thực hiện các bước lập, lấy ý kiến và niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tới đây, chúng tôi sẽ hoàn thành áp giá GPMB, tổ chức công khai phương án bồi thường, hoàn thành chi trả trước ngày 31/8”.

Theo ông Đoàn Khả Phú, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, trong tháng 8/2026, ban sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khởi công dự án. Do đó, GPMB tại các địa phương có tuyến đi qua đang là một trong những nhiệm vụ quan trọng để tạo mặt bằng phục vụ thi công ngay sau khi lựa chọn được nhà thầu.

Tuyến đường ven biển đoạn Tiên Trang - KKTNS cùng với đoạn Hoằng Thanh - Sầm Sơn dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng năm 2029. Khi 2 đoạn tuyến này được hoàn thành sẽ góp phần nối thông toàn tuyến đường bộ ven biển Thanh Hóa dài 96,2km, có điểm đầu giáp tỉnh Ninh Bình và điểm cuối kết nối với tỉnh Nghệ An. Việc nối thông tuyến không chỉ hoàn thiện thêm một trục giao thông quan trọng theo hướng Bắc - Nam mà còn tăng cường kết nối liên vùng, nhất là kết nối các khu vực kinh tế ven biển với KKTNS; từng bước mở rộng không gian phát triển kinh tế biển, du lịch, logistics, nâng cao khả năng kết nối hạ tầng và thu hút đầu tư dọc tuyến ven biển xứ Thanh.

Bài và ảnh: Tùng Lâm