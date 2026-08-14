Ông Trump “bật đèn xanh”, ngành đóng tàu Hàn Quốc đón cơ hội vàng tại Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra một biện pháp đáng chú ý, cho phép các doanh nghiệp đóng tàu nước ngoài đầu tư tại Mỹ được đóng tối đa hai tàu đầu tiên tại nước sở tại. Động thái này được kỳ vọng tạo thêm động lực cho dự án hợp tác đóng tàu Mỹ - Hàn Quốc, mang tên MASGA, đồng thời mở rộng cơ hội hưởng lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng ở Washington, D.C.. Ảnh: Yonhap.

Mỹ từng sở hữu ưu thế vượt trội về hàng hải, nhưng sự suy yếu của cơ sở hạ tầng ngành đóng tàu đang khiến nước này đối mặt với những thách thức nghiêm trọng về an ninh. Trong khi Trung Quốc không ngừng mở rộng lực lượng hải quân, năng lực đóng tàu của Mỹ gần như không có sự cải thiện đáng kể.

Nhằm khắc phục tình trạng này, ngày 14/8 Tổng thống Trump đã ký một bản ghi nhớ mang tính đột phá. Theo đó, các doanh nghiệp nước ngoài xây dựng hoặc mua lại nhà máy đóng tàu tại Mỹ được phép đóng tối đa hai tàu đầu tiên tại nước mình.

Biện pháp được gọi là “mô hình Phần Lan” này tạm thời nới lỏng các quy định của Đạo luật Jones, vốn yêu cầu tàu phục vụ thị trường nội địa phải được đóng tại Mỹ.

Trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang cấp thiết bổ sung tàu và khôi phục năng lực đóng tàu, động thái trên được xem là tín hiệu mời gọi chiến lược đối với ngành đóng tàu Hàn Quốc, vốn sở hữu năng lực và công nghệ hàng đầu thế giới.

Toàn cảnh Nhà máy Đóng tàu Philly Shipyard của Mỹ. Ảnh: Hanwha.

Quyết định mới cũng tạo thêm động lực cho MASGA, dự án hợp tác giữa Mỹ và Hàn Quốc nhằm khôi phục ngành đóng tàu Mỹ. Các doanh nghiệp Hàn Quốc, trong đó có Tập đoàn Hanwha, đơn vị đã mua lại nhà máy đóng tàu Philadelphia, được đánh giá là những bên hưởng lợi rõ rệt.

Chính sách mới giúp doanh nghiệp giảm bớt rủi ro đầu tư trong giai đoạn đầu, đồng thời tháo gỡ phần nào khó khăn về nhân lực và tạo điều kiện thuận lợi để thâm nhập thị trường công nghiệp quốc phòng Mỹ.

Trong bối cảnh Washington lựa chọn giải pháp thực dụng, tận dụng năng lực của các đồng minh để khắc phục khoảng trống an ninh, ngành đóng tàu Hàn Quốc đang nổi lên như một đối tác then chốt trong nỗ lực khôi phục năng lực của Hải quân Mỹ.

Thanh Hằng

Nguồn: Ytn.