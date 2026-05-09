Mỹ vô hiệu hóa hai tàu chở dầu của Iran, căng thẳng gia tăng tại eo biển Hormuz

Căng thẳng tại khu vực eo biển Hormuz tiếp tục leo thang sau khi quân đội Mỹ xác nhận đã vô hiệu hóa hai tàu chở dầu của Iran ngày 8/5, trong bối cảnh các hoạt động quân sự và đối đầu trên biển gia tăng giữa hai bên.

Lầu Năm Góc công bố video ghi lại cảnh quân đội Mỹ bắn vào hai tàu chở dầu của Iran. Ảnh: AP

Theo thông báo từ quân đội Mỹ, lực lượng nước này đã “vô hiệu hóa” hai tàu chở dầu của Iran khi các tàu này được cho là đang tìm cách vượt qua các biện pháp phong tỏa của Mỹ đối với hoạt động hàng hải liên quan đến các cảng Iran. Trước đó vài giờ, phía Mỹ cũng cho biết đã ngăn chặn các cuộc tấn công nhằm vào ba tàu hải quân và tiến hành không kích vào một số cơ sở quân sự tại khu vực eo biển chiến lược này.

Về phía Iran, lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phát cảnh báo, yêu cầu các tàu thương mại tránh xa tàu chiến Mỹ tại khu vực eo biển Hormuz sau các vụ đụng độ trong đêm 8/5.

Diễn biến trên xảy ra sau khi đấu súng giữa lực lượng Mỹ và Iran tại eo biển Hormuz. Cùng thời điểm, UAE thông báo đã ghi nhận một vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái, khiến ba người bị thương, hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn hai tên lửa đạn đạo và ba UAV do Iran phóng đi, nhưng chưa xác nhận toàn bộ mục tiêu đều bị vô hiệu hóa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CNN

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang chờ phản hồi từ Iran về đề xuất mới nhằm chấm dứt đối đầu, mở lại hàng hải và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Ông Trump nói Mỹ sẽ sớm nhận phản hồi, trong khi Ngoại trưởng Marco Rubio kỳ vọng một đề nghị “nghiêm túc” từ Tehran.

Cùng ngày, ông Trump cũng cho biết Mỹ có thể nối lại chiến dịch “Dự án Tự do” nhằm hỗ trợ hàng hải tại eo biển Hormuz nếu cần thiết. Chiến dịch này trước đó đã bị tạm dừng sau khi Washington cho rằng có tiến triển trong đàm phán, song đến nay chưa đạt được thỏa thuận.

Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã điện đàm với người đồng cấp Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Saudi Arabia, kêu gọi tiếp tục ủng hộ đàm phán Mỹ - Iran nhằm tránh nguy cơ leo thang căng thẳng. Phía Nga nhấn mạnh, cần duy trì đối thoại, tránh các hành động làm ảnh hưởng đến ổn định khu vực, đồng thời thúc đẩy khôi phục an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz và tìm kiếm giải pháp ngoại giao bền vững.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, AP, Tân Hoa Xã